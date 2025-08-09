Ventanielles estrena centro social: un recorrido por el nuevo equipamiento de Oviedo

El grueso de la mudanza está hecha. Libros en las estanterías, una zona chill out para que los adolescentes se apasionen por la lectura, despachos para los diferentes servicios municipales y múltiples mesas y sillas para lectura, reuniones o para los talleres. Trabajadores municipales ultimaban en la mañana de ayer los detalles en el local que, a partir del lunes, abrirá sus puertas para atender a los usuarios del centro social de Ventanielles mientras se acometen las obras de ampliación de las instalaciones de la plaza Lago Enol. Tanto la biblioteca José María Laso Prieto como la unidad de trabajo social, el centro social y el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu se han mudado durante los últimos días a un amplio bajo de la calle Noreña.

Novecientos metros separan las tradicionales instalaciones de las provisionales. Es un paseo de ocho minutos antes de acceder a la nueva casa del Ayuntamiento para los vecinos de Ventanielles. Durante unos años, este bajo fue la sede de la Fundación Cultural Don Pelayo y, ahora, se han aprovechado las múltiples salas para acoger a los vecinos del barrio. A pesar de que esta sede es provisional, se mantendrán todas las actividades para que los residentes de Ventanielles no echen en falta ninguna actividad mientras duren las millonarias obras. Toda la intervención durará veinte meses y se hará por fases.

Roberto Soriano, en el vestíbulo. / MARIO CANTELI

Las instalaciones que abrirán el lunes tendrán dos accesos. Uno por el número 11 de calle Noreña y donde Roberto Soriano recibirá a los usuarios. Esta entrada permitirá llegar a la unidad de trabajo social, que estará abierta de lunes a viernes desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. A través del teléfono 985 951 888 se podrá pedir cita previa y en el pasillo se ha colocado una serie de sillas para que los usuarios esperen cómodos a que les atiendan. Dicha zona ocupará una superficie de 220 metros cuadrados.

El acceso principal por la calle Noreña. / Mario Canteli

También será la zona de acceso del centro social con 300 metros cuadrados. Durante el mes de agosto, abrirá sus puertas desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde y de cuatro a nueve. Los sábados solo lo hará en horario de tarde. A pesar de la mudanza, el Ayuntamiento seguirá cediendo un espacio al Conseyu de la Mocedá d’Uviéu cuyo horario de atención será por las mañanas.

Una de las salas del nuevo centro social de Ventanielles. / Mario Canteli

La otra entrada estará en la plaza, muy cerca del portal 19. Será zona de acceso a la biblioteca –260 metros cuadrados– con Agustina Álvarez al frente. Orgullosa muestra los cuatro nuevos espacios que compondrán las instalaciones: una zona para lectura de cuentos, otra juvenil, otra de adultos y una última para revistas especializadas. Todas cuentan con mesas y sillas. También habrá un depósito y las estanterías están casi abarrotadas de libros. Hay huecos libres con la previsión de que haya devoluciones y se compren nuevos. El horario de atención será de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas; además, los miércoles abrirán de cinco a ocho de la tarde.

A pesar del gran espacio que tendrá el centro social, habrá actividades que se tengan que hacer fuera. El colegio será la nueva ubicación para los bebecuentos y cuentacuentos. También se ha llegado a un acuerdo con la gerencia del Establecimientos Residenciales para personas mayores de Asturias (ERA) de Cerdeño para que les ceda un espacio para actividades físicas como gerontogimnasia, baile o pilates. La colaboración entre ambas instituciones viene de lejos porque los residentes ya se aprovechaban de la programación.