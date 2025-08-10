El amor y las letras mueven montañas (y no hay ningunas como las de Asturias)

Oviedo, "la bien novelada", tiene desde ayer nueva librera. Lara Palancar, 31 años, nacida en el barrio madrileño de San Blas, abrió ayer en el número 59 de la calle del Rosal La Tercera Palabra, un espacio de venta de libros que quiere convertirse con el tiempo en café literario allí donde estuvo el pub Chaston.

Para llegar a Oviedo lo ha hecho acompañada por su pareja, Juan Navarro, granadino. El amor, más allá del dicho, se confirma con su historia que mueve montañas. "Nos mudamos aquí entre febrero y marzo. Dejé de trabajar en Granada un jueves, el lunes vine a Oviedo, encontré casa y el local y lo empecé a preparar ya todo". La joven madrileña explica que siempre ha llevado la cultura en la venas, pero empezó estudiando matemáticas por lo que siempre le decían: "Las letras las puedes estudiar por tu cuenta y no tienen salida laboral". Pero la vida la llevó por otro camino.

Durante su Erasmus en Perugia, una pequeña ciudad cerca de la Toscana, conoció a Juan Navarro, granadino, profesor de historia. A la vuelta, y tras años de visitas a Granada, un día, de paseo por la ciudad andaluza, su cabeza le hizo "clic". "Vi una librería y pensé ‘por qué no’. Al día siguiente ya tenía un currículum específico y lo eché en todas las librerías de Granada".

De aquella forma, y en solo una semana, empezó a vender libros y a conocer el sector, y ha sido ahora, atraída por Asturias y su clima, cuando ha decidido poner en marcha su propio negocio, con el título de una obra de teatro de Alejandro Casona en la que está oculta la palabra "amor".

Palancar, en su negocio. / A. F.

Actualmente Lara Palancar está estudiando por la UNED el grado de Lengua y literatura Españolas. La dueña de La tercera Palabra admite que por fuera se le nota muy segura, pero por dentro su cabeza suena "como el Oviedo histérico e histriónico de Woody Allen", ante una inversión en un negocio de resultado todavía incierto.

Dentro de la librería la clientela podrá encontrar una zona de novela japonesa, una parte de libros nuevos con predominancia de clásicos hispánicos y literatura universal, poesía y teatro, una sección de segunda mano, otra dedicada a la literatura asturiana y en asturiano y una pequeña parte dedicada a la literatura infantil.

Ayer fue la inauguración. La apertura ha sido positiva y la de San Blas afirmaba estar "contenta" y con "las ventas previstas", teniendo en cuenta que el estreno coincidió con el Descenso del Sella. Algunos clientes ovetenses se mostraban encantados con el cambio de cara que está ocurriendo en el Rosal: "Una librería nunca sobra, y más en estos tiempos donde la incultura ronda por las redes sociales", decía Mariano del Prado. La juventud parece haber regresado en parte a la lectura, si alguna vez había perdido el hábito. Y qué mejor ejemplo de ello que el de dos personas de 31 años, como esta pareja de libreros, que han decido hacer de su pasión por la literatura su futuro laboral.