Una gran grúa corta al tráfico dos carriles de la plaza de América de Oviedo
La actuación en la cubierta de uno de los edificios obligó a restringir la circulación
Oviedo
Dos de los tres carriles de la plaza América así como parte de la calle Doctor Alfredo Martínez fueron cortados en la mañana de ayer para facilitar los trabajos en la cubierta del edificio número 10, que acoge la sede del Colegio de Médicos de Asturias y otros organismos como la emisora de radio Onda Cero. Fuentes cercanas a la operación señalaron que la intervención fue para cambiar una antena. La actuación finalizó a lo largo del mediodía cuando los operarios recogieron todos los materiales que utilizaron para la operación.
Las maniobras sorprendieron a los ovetenses por la gran altura de la grúa perteneciente a la empresa Roxu.
