Una gran grúa corta al tráfico dos carriles de la plaza de América de Oviedo

La actuación en la cubierta de uno de los edificios obligó a restringir la circulación

La grúa, desplegada ayer en la plaza de América. | PABLO ÁLVAREZ

La grúa, desplegada ayer en la plaza de América. | PABLO ÁLVAREZ

Rosalía Agudín

Oviedo

Dos de los tres carriles de la plaza América así como parte de la calle Doctor Alfredo Martínez fueron cortados en la mañana de ayer para facilitar los trabajos en la cubierta del edificio número 10, que acoge la sede del Colegio de Médicos de Asturias y otros organismos como la emisora de radio Onda Cero. Fuentes cercanas a la operación señalaron que la intervención fue para cambiar una antena. La actuación finalizó a lo largo del mediodía cuando los operarios recogieron todos los materiales que utilizaron para la operación.

Las maniobras sorprendieron a los ovetenses por la gran altura de la grúa perteneciente a la empresa Roxu.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  2. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  3. Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería
  4. Un conductor ebrio vuelca su coche en Oviedo: triplicaba la tasa de alcohol
  5. El Rector desafía a los jueces de Oviedo a irse a Siero 'si quieren una solución inmediata
  6. La llave para desbloquear el plan del Cristo está en este gran edificio (y hay que ponerle precio)
  7. Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser 'descortés' y 'egoísta' por la polémica de las sedes judiciales
  8. La reforma de La Escandalera condicionará las peatonalizaciones de todo su entorno

Una gran grúa corta al tráfico dos carriles de la plaza de América de Oviedo

Una gran grúa corta al tráfico dos carriles de la plaza de América de Oviedo

El Link lleva a La Vega "Lifeform", del canadiense Herman Kolgen

El Link lleva a La Vega "Lifeform", del canadiense Herman Kolgen

La reforma de las pistas de La Corredoria costará 1,97 millones

La reforma de las pistas de La Corredoria costará 1,97 millones

El PSOE pide la creación de una mesa de trabajo sobre deporte

La Universidad de Oviedo ante su encrucijada

Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3

Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3

Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa

Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa

El fiscal superior llama a bajar el tono en la polémica por la unión de Juzgados en Asturias

El fiscal superior llama a bajar el tono en la polémica por la unión de Juzgados en Asturias
Tracking Pixel Contents