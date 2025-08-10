Un hombre vuelca con su coche en Trubia: dio negativo en el control de alcoholemia

Un hombre sufrió esta mañana un accidente cuando circulaba por la carretera AS-313 cerca del cruce de Perlavia, en Trubia. A bordo del vehículo iba el conductor, nacido en 1938, y los primeros indicios de la investigación apuntan a que perdió el control del coche. Fue entonces cuando el Renault Clio, de color blanco, volcó quedando con las ruedas en el aire. Hasta el lugar de los hechos, se desplazó la Policía Local, Bomberos y sanitarios, según informaron fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Los últimos hicieron una primera exploración a la víctima en el lugar de los hechos. En principio, no presentaba heridas de gravedad y fue trasladado al servicio de Urgencias Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para someterle a diferentes pruebas para descartar alguna lesión.

Negativo en la alcoholemia

Los agentes sometieron al hombre a las pruebas de alcoholemia que dieron negativo. También procedieron a realizar diferentes mediciones para determinar cómo ocurrieron los hechos. Por su parte, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) procedieron a dar la vuelta al coche y a restablecer la seguridad en la vía.