El Link lleva a La Vega "Lifeform", del canadiense Herman Kolgen
El festival dedicado a las intersecciones del arte digital desarrolla su próxima edición en la fábrica de armas de Oviedo del 29 al 31 de este mes
ch. N.
Herman Kolgen es un artista establecido en Montreal (Canadá) considerado un escultor audio-cinético que extrae su materia prima de la íntima relación entre sonido e imagen. Una de sus obras más celebradas, una instalación de vídeo de 10 minutos, se podrá ver la última semana de agosto en la fábrica de armas de La Vega en Oviedo, durante el festival Link dedicado al arte digital, entre el 29 y el 31 de agosto. La pieza de Kolgen que llega a La Vega es "Lifeform", dedicada a las limitaciones y transformaciones de unos seres humanos atrapados entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño y conectados a todo. La obra explora, dice el autor, la "humilde posición que ocupamos entre lo visible y lo invisible, definida por nuestra interdependencia con todas las formas de vida".
