El PSOE pide la creación de una mesa de trabajo sobre deporte

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara presentó una propuesta para la creación de una mesa de trabajo en el ámbito del deporte, con el objetivo de promover un modelo de gobernanza más participativo, eficaz y acorde con las aspiraciones de las entidades deportivas del concejo. "En febrero de 2024 ya propusimos la creación de un Consejo Municipal de Deportes, pero nuestra iniciativa fue rechazada por el equipo de gobierno". Un año después, explicó a través de una nota de prensa, "la falta de planificación y diálogo ha derivado en situaciones insostenibles para clubes, entidades y deportistas de nuestra ciudad" como ejemplifica el caso del Club Balonmano Vetusta, que sigue sin un espacio adecuado para entrenar.

Ante esta situación, quiere fomentar la participación a través de un grupo donde los verdaderos protagonistas del deporte ovetense – clubes, asociaciones, deportistas, profesionales del sector y técnicos municipales– tengan voz. "Esta mesa permitiría debatir, coordinar y planificar las políticas deportivas del municipio de forma conjunta y hacerlo con visión de futuro". También considera que esta propuesta ayudaría a prioridades como la accesibilidad, el deporte base, el femenino e inclusivo para adaptar las políticas municipales a las necesidades actuales y futuras.

De igual forma, cree que esta mesa permitirá adecuar las bases de las ayudas a clubes y deportistas, permitiendo fijar criterios claros y transparentes en el reparto de subvenciones y recursos. "Sería el marco ideal para establecer un canal de comunicación directo y permanente con los agentes del deporte, que permita anticiparse a los problemas y dar respuesta de forma coordinada". La iniciativa será debatida en la comisión del ramo.