La realidad del campus de Llamaquique en Oviedo: 3.113 alumnos en 26.000 metros cuadrados

El campus de Llamaquique es un lugar estratégico para el futuro de la ciudad. Alberga a 3.113 alumnos en diecinueve titulaciones que se imparten en sus tres facultades: Formación al Profesorado y Educación, Ciencias y Geología. La primera es la que cuenta con más estudiantes: 2.230 triplicando a los de la segunda –714– y multiplicando por trece a los de la tercera –169–. Por grados, Maestro de Primaria es el más concurrido, con casi un millar de universitarios, seguido de Maestro de Infantil con 571 y el de Física con 243. Por másteres, el que más demanda tiene es el de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional con 232 inscritos el pasado curso así como el de Recursos Geológicos e Ingeniería de Geología con 52. En total, estos tres edificios cuentan con casi 26.000 metros cuadrados construidos (25.944).

Años lleva el decano de Formación al Profesorado quejándose de la falta de espacio. Están al límite. La solución a este problema pasa por el traslado Formación al Profesorado y Ciencias a los edificio que acogían Maternidad, Consultas Externas y Silicosis del viejo HUCA dejando espacio libre para la unificación de juzgados repartidos en nueve lugares de la ciudad. Más de cinco kilómetros separan a los más alejados: el de Vigilancia Penitenciaria –La Corredoria– y Menores –La Ería–.

Estudios y alumnos del Campus de Llamaquique / LNE

Los planes del Principado pasan por llevar la Audiencia Provincial a Ciencias. De esta forma, el Palacio de Justicia dejará espacio libre para la unificación de los juzgados que están repartidos por la capital asturiana. Un proyecto ambicioso que llevará tiempo. El Rector espera que la mudanza esté terminada en 2031; sin embargo, el proceso va con retraso. Y el Ayuntamiento teme que la falta de comunicación de los técnicos del Principado retrasen aún más los planes. Sin embargo, la justicia no puede esperar más tiempo. Urge la unificación de sedes judiciales alrededor del Palacio de Justicia. Es por ello que tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Chamorro, y el alcalde, Alfredo Canteli, pusieron encima de la mesa la opción de que Minas podía usarse en la ecuación.

En la mente de más de uno estaba que acogiese de forma provisional una facultad de Llamaquique antes de su traslado a El Cristo. Sin embargo, el Rector lo rechazó de forma conjunta. Esta misma semana dijo que mudar uno edificio no es como una peluquería. Lleva tiempo: entre tres o cuatro años porque hay equipos muy especializados como laboratorios. Además, argumenta que la Universidad no tiene recursos para crear una sede provisional y todos los esfuerzos presupuestarios han de ir para el campus B de El Cristo.

En esta operación también se vería perjudicada la Junta General del Principado, que ha adquirido a la Universidad el edificio verde de la calle Principado que cuenta con usos administrativos. Sus trabajadores irán a la Escuela de Minas que se convertirá en el pabellón de gobierno de la Universidad de Oviedo.