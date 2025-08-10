El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles

La familia Summers buscaba en internet un lugar al que mudarse en el futuro cuando oyeron hablar por primera vez de Oviedo y decidieron vivir de primera mano su ambiente y calidad de vida durante unas pequeñas vacaciones de cinco días. "Ha superado nuestras expectativas, es una ciudad preciosa, limpia, y con una identidad propia muy fuerte", cuentan ahora en la plaza del Ayuntamiento. Viajan desde Reino Unido y están muy contentos con el clima que han encontrado: "No hace tanto calor como en el sur de España, pero es muy agradable, y si llueve, estamos acostumbrados". Durante su estancia disfrutan de la amabilidad de los vecinos, que se esfuerzan en salvar la barrera lingüística con los que pronto pueden ser sus nuevos vecinos.

El refugio climático que representa hoy Asturias, su gastronomía, sus paisajes de mar y montaña, sus gentes y sus edificios hacen del Principado y su capital el destino perfecto para las vacaciones. O para toda la vida. El número de viajeros que visita la capital cada año no deja de subir. Desde la oficina de turismo destacan especialmente el incremento de desplazamientos entre comunidades. Nacionales o internacionales, una vez que lo visitan se enamoran de los encantos del paraíso natural como para repetir la experiencia o pensar en empezar a construir una vida en estas calles.

Amor de improviso

No todos llegan con las ideas tan claras como la familia Summers. Para otros es un amor que les pilla de improviso: una primera impresión marcada por el verde de las montañas, el sonido de las olas y el olor de sus comidas. Es el caso de João Barbosa y Fernanda Álves, dos brasileños residentes en Jerez de la Frontera que han aprovechado la visita a su profesora de español para ver el norte del país. "Acabamos de llegar, pero ya estamos hablando de mudarnos aquí: el clima es mejor y todo está muy limpio y organizado", dicen. Por las miradas cómplices entre ellos y con su amiga (que no pierde detalle de su pronunciación), no queda claro si se trata de una broma.

Visitar a amigos y familiares parece ser uno de los acercamientos más comunes en verano, y Oviedo se convierte en un punto de encuentro entre seres queridos. Pilar y Toñi Martín Indo vuelven desde Tarragona a ver su hermana, y esta vez lo hacen con su grupo de amigas, que aún no conocían la ciudad: "Por la distancia no nos vemos tanto, así que hay que aprovechar las vacaciones para venir y de paso hacemos turismo", explica Pilar. Ya han visitado el casco histórico y se dirigen hacia la calle Gascona- Aunque hay muchas cosas de las que disfrutar, la gastronomía es su favorita . El estómago es, año tras año, uno de los motores principales que impulsa el regreso de muchos visitantes.

Los que repiten

Raimundo Acuña, Ana Ramos, y sus hijas, repiten destino con hambre e ilusión: "La pequeña estaba deseando volver a Asturias por las fabes, le encantan", explica su madre. Vienen desde Pontevedra y aquí se sienten como en casa. "Gallegos y asturianos son primos hermanos", bromean. Y aunque no saben decir qué, hay algo aquí que les atrae desde la primera vez. Tras comprar una pulsera de Mafalda, ir a dar una "vueltiña" para ver su estatua en el Campo es una parada obligatoria en el primero de sus cuatro días. Este año también visitarán Cudillero, Gijón, Avilés y Luarca. Dejan para futuros viajes el resto de la región, pues su intención es seguir viniendo para "conocer Asturias poco a poco".

Más allá del clima y la comida, la importancia de Oviedo desde un punto de vista histórico también es un imán para las visitas. La ciudad conserva un patrimonio que va desde el Prerrománico asturiano hasta edificios contemporáneos, y el centro histórico de la antigua Vetusta conserva el encanto de la época. "La oportunidad de disfrutar de la mezcla entre los edificios góticos como la Catedral y la moderna ampliación del Museo Bellas Artes, separados por pocos metros, es una de mis cosas favoritas" explica Julia Gruber posando junto a la Regenta. Ha venido a pasar una semana con su amiga, tras descubrir Oviedo trabajando como profesora de historia en un instituto de Viena. Oyó hablar de esta ciudad y su interés por la historia medieval le hizo venir a visitarla. "Además, me encanta el norte de España", añade.

Con historias como estas queda claro que Oviedo es un destino que conquista desde el estómago, la mirada y el corazón. Enamora tanto a los que llegan por casualidad como a los que vienen buscando descansar, aprender o un lugar amable para retirarse. Con su clima templado, la hospitalidad de sus gentes y su patrimonio histórico, se consolida como más que un destino turístico: un lugar al que siempre apetece volver, o quedarse para siempre.

Los hoteles esperan un agosto con un 90% de ocupación

El balance del turismo del mes de agosto en Oviedo está siendo positivo en líneas generales, según el sector. La ocupación hotelera se está manteniendo estable respecto a las previsiones basadas en los últimos años, de en torno al 90%. Además, los comerciantes detectan un ligero repunte de visitantes respecto a otros veranos, lo que también está ayudando a las ventas den los negocios locales. En todo ese contexto de bonanza, la única tendencia negativa es el gasto medio en restauración, que sigue bajo, lamentan en este sector.

Ocupación hotelera estable

Alejandro Álvarez, director del Hotel Ramiro I, confirma esta visión general: "Para nosotros agosto está siendo un mes lineal y muy bueno, tanto que ni notaremos cambios de cara al puente", explica. El regente del establecimiento detalla que otros años el mes ya entraba con mucha fuerza, pero este año se suma la peculiaridad de que son cinco fines de semana, lo que está haciendo que el inicio sea extraordinariamente positivo. "A falta de la última semana, que puede decaer un poco, aunque todo indica a que no", añade, "parece que será un verano muy favorable para nosotros".

El vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, también ha querido valorar los datos del turismo ovetense, aunque baja un punto las expectativas y las sitúa dentro de la normalidad. "Los datos son buenos y parece que se van a cumplir las previsiones, si no fuese así sería un problema teniendo en cuenta que el resto del año la ocupación es de un 50%", remarca.

También quiso apostillar que la restauración sí que está sufriendo un ligero retroceso. "Está habiendo bastante impás, el gasto medio está bajando porque la gente llega a la ciudad, sale y no gasta", lamenta.

Un grupo de turistas, esta semana, frente al Ayuntamiento. / Irma Collín

Siguiendo esa línea, Marta Bravo, directora del Hotel Vetusta, quiso hacer hincapié en la temporalidad que sufre el turismo de Oviedo el resto del año. "Tengo un hotel modesto, la noticia sería que en verano no tuviese gente, está siendo un buen verano, creo el problema reside en meses como octubre o noviembre", aclara.

Además, aunque asegura estar encantada de que los hoteles y otros alojamientos trabajen juntos para combatir la baja afluencia del invierno, considera que debería existir algún tipo de regulación para que "hoteles pequeños" no se viesen afectados. "Los pisos turísticos hacen que crezca la oferta, generan muchas camas, y a hoteles como el mío a veces nos cuesta competir", reflexiona la administradora de Hotel Vetusta.

En el ámbito del comercio, los establecimientos también están agradeciendo la llegada de turismo. Alfredo Quirós, dueño de la histórica librería ovetense Cervantes, cuenta cómo a partir de la apertura turística tras el covid se están notando cada vez más visitantes "Yo aquí veo gente de Estados Unidos, y también de Latinoamérica, con un elevado poder adquisitivo". El librero observa que durante los meses de verano, aunque haya menos personas que entren a la librería, el consumo medio por ticket sube. "La gente local viene más veces y compran un libro cada tanto; sin embargo, los turistas se llevan tres o cuatro". También piensa que el perfil del turista ovetense busca alejarse de las grandes masas de ciudades importantes.

Otro ejemplo distinto, la Confitería Rialto lleva desde 1926 endulzando los paladares, y también ve con agrado la acogida de turistas: "En seguida lo hemos notado, similar al año anterior, los dos de récord de visitantes", asegura el dueño, Francisco Gayoso. En su caso, asocia más el turista de verano que se deja caer por su establecimiento con el viajero de interior, familias españolas, en busca de cajas de moscovistas.