Concejales de IU cuelgan la bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento de Oviedo para denunciar el genocidio en Gaza

Los concejales de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez y Cristina Pontón, han colgado la bandera palestina en el Ayuntamiento de Oviedo esta mañana, sumándose a la propuesta que ya han llevado a cabo otros ayuntamientos de su partido. El acto en denuncia del genocidio en Gaza se ha desarrollado de forma extraoficial, en tanto que la coalición daba por hecho que el gobierno del Partido Popular no autorizaría su acción. IU aprovechó también el acto de despliegue de la bandera palestina para solicitar, siguiendo los pasos del Partido Socialista, una investigación sobre las declaraciones relativas al conflicto realizadas por Aida Oceransky, presidenta de la Comunidad Judía del Principado de Asturias.

Oceransky mostró en redes sociales su apoyo a lo que IU considera una serie de “desinformaciones” sobre el genocidio en Gaza, en una actitud que, según Suárez, es “solo comparable al negacionismo nazi, que exterminaba a un pueblo en los mismos términos”. Desde Izquierda Unida instan al equipo de gobierno a que se investiguen las declaraciones y se determine si son a título personal o como representante de una asociación que recibe ayudas municipales. De ser así, declaran, será necesario actuar en consecuencia. “Tenemos que ser un municipio libre de apoyo al genocidio y al exterminio de un pueblo”, subrayó el concejal, cansado de sentir que “80 años después volvemos a soportar la banalidad del mal”.

“No es a la comunidad judía a la que hay que imputar estas declaraciones, sino a la extrema derecha, que parece que Aida Oceransky representa”, señaló Suárez. IU solicita también a la Federación de Comunidades Judías de España, que mostró "total apoyo" a las declaraciones de la presidenta de la asociación, que reflexione: “No tiene que defender a su extrema derecha, tiene que defender al pueblo judío”.

“No se puede tolerar que nadie, desde la extrema derecha israelí, diga que no está sucediendo lo que está sucediendo”, declaró el concejal, haciendo también mención a los periodistas que arriesgan sus vidas en Gaza para transmitir imágenes que, según IU, son "equiparables a las de Auschwitz". En cuanto a la libertad de expresión de la presidenta de la Comunidad Judía, el grupo municipal insiste en que el negacionismo no es un uso lícito de este derecho, sino un ataque contra él: "La libertad de expresión tiene un límite: el genocidio".

Los concejales colgaron las banderas, de fabricación artesanal, en el balcón del edificio consistorial y las retiraron a los pocos minutos.