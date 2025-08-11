Continúa abierto el plazo para las ayudas a la rehabilitación de pisos en Oviedo

El 9 de octubre. Este será el último día para la presentación de solicitudes de ayudas adicionales para la rehabilitación de viviendas de Ventanielles y Guillén Lafuerza de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se trata de más de 500.000 euros destinados a cubrir el coste de la primera fase de rehabilitaciones cofinanciadas por los fondos europeos gestionados por la dirección general de Vivienda del Principado. En concreto, esta convocatoria está destinada a los inquilinos de 120 viviendas de veinte portales de Guillén Lafuerza y otros cuatro de Ventanielles formados por 32 viviendas, según consta en las bases.

No será lo único. Oviedo ha conseguido una ayuda extra de 3,43 millones de euros para la rehabilitación de edificios. Esta cuantía permitirá expandir la mejora de la eficiencia energética a otros 130 pisos, que se suman a los 152 incluidos en la actuación ya en marcha desde junio. Esta subvención es gracias a la iniciativa propulsada por la consejería dirigida por Ovidio Zapico, que ya ha publicado la resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) tras el intenso trabajo hecho por la concejalía de Infraestructura, liderada por Nacho Cuesta.

Los plazos de ejecución son ajustados. Las obras subvencionadas han de finalizar el 30 de junio de 2026 por lo que ambas administraciones han acordado que los fondos se transferirán antes de que acabe el mes de agosto. De lo contrario resultaría materialmente imposible finalizar estas mejoras en tiempo y forma.