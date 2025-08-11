Denuncian robos en dos pisos de Víctor Sáenz, en El Cristo

Dos pisos en la calle Víctor Sáenz, en el barrio de El Cristo, sufrieron este fin de semana sendos robos. Desplazada a la zona, la Policía Nacional alertó a los vecinos de los portales número 21 y 23 de la citada vía que había varias viviendas marcadas por las bandas dedicadas al asalto de vivienda. La Policía Nacional ha detectado otros pisos marcados con silicona en otros barrios de la ciudad y en localidades próximas, como Mieres. La Policía pidió a los vecinos que estuvieran alerta y avisaran al 911 ante cualquier situación extraña. Los robos en viviendas aumentan un 5% en el periodo vacacional.