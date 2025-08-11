Denuncian robos en dos pisos de Víctor Sáenz, en El Cristo
bárbara martín
Oviedo
Dos pisos en la calle Víctor Sáenz, en el barrio de El Cristo, sufrieron este fin de semana sendos robos. Desplazada a la zona, la Policía Nacional alertó a los vecinos de los portales número 21 y 23 de la citada vía que había varias viviendas marcadas por las bandas dedicadas al asalto de vivienda. La Policía Nacional ha detectado otros pisos marcados con silicona en otros barrios de la ciudad y en localidades próximas, como Mieres. La Policía pidió a los vecinos que estuvieran alerta y avisaran al 911 ante cualquier situación extraña. Los robos en viviendas aumentan un 5% en el periodo vacacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
- Un conductor ebrio vuelca su coche en Oviedo: triplicaba la tasa de alcohol
- La llave para desbloquear el plan del Cristo está en este gran edificio (y hay que ponerle precio)
- Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser 'descortés' y 'egoísta' por la polémica de las sedes judiciales