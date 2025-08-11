El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con "mataleón" a un conductor

El centro de menores de Sograndio vive una situación cada vez más insostenible. En tan solo cinco días se han producido cuatro fugas, una de ellas de forma violenta. Los trabajadores advierten que el número de internos se ha multiplicado en los últimos años mientras que el personal se mantiene, aumentando su carga de trabajo por encima de sus capacidades.

Tras la fuga violenta del sábado 26 de julio, que utilizó la técnica del "mataleón" al conductor de la furgoneta (que no contaba con mampara pese a las peticiones continuadas), se han sucedido otras tres: dos menores huyeron del transporte público en el que se realizaban las excursiones tras el plante de los trabajadores, y el tercero salió del centro a través de la valla que, como el resto del centro, no se encuentra en las condiciones adecuadas. No son casos aislados, los menores responden al efecto llamada del éxito de sus compañeros incrementado por la época estival, la suspensión de las salidas, y el cansancio de unos trabajadores que no pueden más. Pese a ello, han evitado la fuga de otros tres jóvenes recientemente al descubrirlos antes de tiempo.

El drama se acentúa los fines de semana

Entre semana el centro cuenta con la presencia de personal sanitario, coordinadores y la directiva del centro, además de los educadores y profesores de los talleres. Sin embargo, los sábados y domingos la realidad cambia drásticamente. La plantilla se reduce y desaparecen figuras clave para la atención y el control de los menores. "Si han valorado que es necesario personal sanitario de lunes a viernes, los fines de semana también, porque son los mismos menores", señalan trabajadores que denuncian que, en ese contexto, "los fines de semana parecen un mundo aparte".

La ausencia de personal sanitario es uno de los mayores quebraderos de cabeza del personal. Supone que cualquier incidencia médica debe resolverse derivando al menor al hospital, con la consiguiente pérdida de efectivos para el resto del centro. Dedicar varias horas al día empleándose en la administración de medicamentos, en muchas ocasiones medicación psiquiátrica fuerte, les impide atender el resto de tareas. La ausencia de médicos y enfermeras no solo afecta a la salud y derechos de los menores, sino que obliga al resto del personal a asumir funciones para las que no están formados y que no tienen obligación legal de cumplir. "Los menores tienen derecho a ser tratados por personal sanitario", insisten, "pues ellos no conocen muchas de los efectos secundarios de las pastillas que les hacen tomar". Actualmente están en vías de conseguir la orden de medicar a los pacientes por escrito, aunque la administración alega que ya se la entregó hace años. Los trabajadores, de momento, no la han encontrado.

Sin monitor deportivo

En el plano educativo, la falta de un monitor deportivo que llevan tiempo reclamando implica ausencias en las actividades que sirven para canalizar la energía, lo que, sumado a la falta de atención, aumenta el riesgo de conflictos según los trabajadores. De esta forma, la labor de educación y reinserción que pretenden realizar queda delegada.

El centro advierte de que el problema no se resolverá únicamente reforzando la seguridad física del centro, aunque también es necesario por las pobres condiciones en las que se encuentra: grietas, vallas en mal estado, goteras cerca de la infraestructura eléctrica. "Mirarán para nosotros cuando haya una desgracia, porque dos o tres llovidas más y va a caer algo", denuncian. Para ellos, la clave está en aumentar el personal cualificado para mantener la vigilancia en todo momento. "Si estoy dando pastillas no puedo ver lo que hablan en el comedor", explica una trabajadora del centro.

Las cifras de fugas y agresiones recientes sirven de termómetro para medir la magnitud del problema. Los trabajadores insisten en que estas situaciones podrían haberse evitado con una plantilla completa. La reducción de jornada de una compañera lleva sin cubrirse más de cuatro años, y una baja lleva dos semanas "pedida". A la presión de la falta de recursos humanos se suma el desgaste emocional. "Estamos muy quemados", reconocen, aunque insisten tener un muy buen equipo que permite que las cosas sigan saliendo adelante.

Mientras tanto, la administración guarda silencio. "Lo único que pedimos es un aumento de personal, no que nos suban el sueldo ni más vacaciones", insisten. Concretamente, cuatro personas para todo el fin de semana: dos auxiliares (de educación) y dos educadores, y por supuesto, el personal sanitario. Los trabajadores amenazan con llevar el caso a nivel nacional si no se soluciona, para defender sus derechos y los de los menores con los que trabajan.