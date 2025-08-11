Un estudio clave sobre el futuro jardín botánico de Oviedo lo decidirá: ¿adiós a los vestigios de un curioso patrimonio fabril?

En los alrededores de la ciudad surgieron en la segunda mitad del siglo XIX diversas fábricas de explosivos. Una de ellas, en La Manjoya. Un lugar donde ya existía una tejera y donde la factoría Thiry y Compañia recayó en 1865. Desde entonces, ha pasado un siglo y medio y, de aquella época, quedan algunas construcciones de piedra rodeadas de una gran densa mancha forestal. Se trata del Fulminato, el primer bosque fabril de Asturias y el Ayuntamiento quiere convertir estos 81.000 metros cuadrados en un jardín botánico.

Esta fue una de las propuestas con las que el PP se presentó a las elecciones municipales de mayo de 2023, que ganó con mayoría absoluta, y la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, ya ha dado los primeros pasos para su reconversión. La inspiración viene de los jardines de Santa Catalina, en Iruña de Oca, ubicados muy cerca de Vitoria, y el objetivo es afrontar una actuación muy ambiciosa en terreno medioambiental y de conexión con el pasado fabril de Asturias. Es por ello que los vestigios arquitectónicos servirán de base para esta nueva mirada innovadora, pero antes hay que analizar su estado.

Las construcciones se encuentran deterioradas y abandonadas y su situación pone en entredicho su posible utilización durante su conversión como jardín botánico. No obstante, el Ayuntamiento no tira la toalla. Quiere recuperar los elementos para que sean uno de los atractivos del jardín botánico. Es por ello que los técnicos municipales han trabajo en las últimas semanas en los pliegos que servirán para contratar a una empresa que realizará un estudio a fondo sobre cada uno de los elementos. También acometerá diferentes ensayos acerca de los materiales, redactará un documento con todos los resultados y diseñarán las intervenciones para abordar las mejoras. La licitación saldrá a subasta con un precio de 76.502 euros –IVA incluido–.

Uno de los vestigios de La Manjoya. / MARIO CANTELI

No es lo único. La concejalía de Cuesta ya ha puesto la maquinaria en marcha para acometer diversas actuaciones que se dividirán en fases. Los primeros pasos serán financiados con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino dotado con 2,1 millones de euros. El Ayuntamiento destinará para El Fulminato 851.380 euros.

En las actuaciones se incluyen tareas de desbroce para liberar la vegetación que ha crecido en algunos puntos impidiendo el paso de los visitantes y se eliminarán de raíz las especies invasoras. También se consolidará el muro perimetral que abarca el 70% del bosque. El 30% restante no está hecho o se ha derruido y el Ayuntamiento lo repondrá para cerrar todo el espacio.

En la segunda fase continuarán las labores renaturalización. Después, ya con fondos propios y con una fecha por determinar, se analizará el estado de las estructuras y se actuará sobre la tejera para habilitarla como un centro de interpretación. Las primeras inspecciones han dado un buen resultado, pero se ha de analizar en profundidad para detallar los trabajos necesarios. Para más adelante quedaría una tercera fase, cuyo contenido está todavía en definición.

Planes de futuro

El objetivo del Ayuntamiento es reconvertir una zona abandonada en un lugar dinámico y con vida. Por un lado, se creará la Sala del Recuerdo, que rendirá homenaje a los trabajadores de la fábrica. Además, se rehabilitarán el resto de espacios fortificados para destinarlos a salas de usos múltiples para la celebración de encuentros, conciertos, cursos y exposiciones al aire libre. También se habilitará una edificación singular con arcadas, "El laboratorio", para estos mismos fines.

El parque Botánico podrá acoger una variada gama de actividades que, en pleno contacto con la naturaleza, permitirán realizar ejercicio físico, acciones educativas, culturales, botánicas, científicas o de ocio. Unos planes que se suman a la construcción de viviendas en La Manjoya.