"Happening" y "Petit Pop" actuarán durante San Mateo
La programación festiva suma a las dos bandas, especializadas en público infantil
La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, ha cerrado dos actuaciones que estarán incluidas en la programación infantil de San Mateo. Son las de los exitosos grupos "Happening" y "Petit Pop" tras el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con la agencia de representación de ambas formaciones. Estas actividades se sumarán a otras destinadas a los más pequeños de la casa. En el Campo de San Francisco se instalarán diversas atracciones y, también, volverá a circular el tren festivo, que partirá desde la plaza del Ayuntamiento para recorrer las principales calles de la ciudad.
Mientras tanto, el calendario de conciertos de La Ería se va llenando de la mano de grandes artistas como Sebastián Yatra, Camino, María Becerra, Mikel Izal, el grupo "Europe", "Duncan Dhu" y Coque Malla.
