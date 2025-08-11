Más de nueve horas de intervención en el incendio del parking de la Losa
La mala visibilidad causada por la gran nube de humo que se generó fue el principal problema
El incendio desatado en el garaje de las torres de la Losa obligó a los bomberos a intervenir durante más de nueve horas del sábado. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibieron el aviso alrededor de las doce del mediodía y se prolongó hasta pasadas las nueve de la noche. El fuego calcinó a dos vehículos y afectó a la carrocería de un tercero. Las dificultad de las labores de extinción fue debida a la gran nube de humo que se creó y se fue expandiendo al resto de estancias creando una gran nube de humo que dificultó las labores porque impedía la visibilidad de los funcionarios.
En un primer momento, siete miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se desplazaron hasta el lugar. La situación era grave. Fue entonces, cuando el jefe operativo en funciones tomó el relevo para ayudar en la extinción y se pidió colaboración a los Bomberos de Asturias. Hasta la calle Uría se desplazaron cuatro efectivos y también se sumaron otros cuatro bomberos de Oviedo, que estaban en su día de descanso. La extinción de las llamas obligó a tirar líneas de manguera hasta alcanzar los 200 metros. Después, se procedió a ventilar el garaje y se midieron los gases en las zonas comunes.
El despliegue de vehículos de los dos servicios de Bomberos obligó a cortar un carril de la calle Uría. También permaneció cerrado al paso la plataforma que da a la avenida de Santander.
