Oviedo contará con otros 30 pasos de cebra inteligentes: estos son los 10 ya instalados

El Ayuntamiento de Oviedo, a través del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tiene previsto proseguir con la instalación de pasos de cebra inteligentes. A los diez que ya están en funcionamiento se incorporarán ahora otros treinta más, para los que aún se está estudiando la posible ubicación en función de las necesidades de tráfico y de los puntos más conflictivos. Estos nuevos pasos peatonales prometen mayor seguridad al iluminarse cuando lo cruza un peatón.

Las localizaciones en las que ya están instalados son las de Fray Ceferino, Plaza Primo de Rivera; avenida Santander hacia la estación de Renfe; calle Uría, 76; Independencia, 24, Gil de Jaz hacia calle Marqués de Pidal; Gil de Jaz hacia calle Asturias; Marques de Pidal hacia calle Conde de Toreno; Santa Susana hacia Plaza de España; Charles Darwin hacia calle Catedrático Miguel Travesías y Charles Darwin, 5, hacia calle Carlos López Otín. Esta innovación en el diseño de la movilidad, entronca directamente con el nuevo Plan Estratégico municipal de Movilidad y sus iniciativas de próxima incorporación, como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Dicha ordenanza municipal está elaborada por la Concejalía de Movilidad, con Nacho Cuesta a la cabeza, en conjunto con José Ramón Prado que lidera el área de Seguridad Ciudadana.

La ZBE dividirá el tráfico en la ciudad en dos círculos, uno interior para el ensanche comercial y otro exterior para las dos rondas: un perímetro del centro con las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez (entre Postigo Alto y Marqués de Gastañaga), Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquíades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chávarri; y el círculo exterior que cerrará la ciudad por General Elorza, Adelantado de La Florida, la ronda Sur, Muñoz Degraín, González Besada, Padre Vinjoy, Hermanos Menéndez Pidal, Real Oviedo, Independencia y avenida de Santander.

El Ayuntamiento prevé una puesta en marcha progresiva a partir de finales de año, y comunica que comenzará a poner multas de 200 euros desde enero a todos los conductores que circulen sin pegatina tipo B por las zonas expuestas. También informa que habrá exenciones como los vehículos de empadronados en las calles afectadas por la ZBE, los coches históricos, los clientes de aparcamientos subterráneos públicos y los vehículos adaptados y homologados para prestar servicios singulares, que podrán acceder de forma excepcional.

La ciudad también estrenará ocho nuevos radares en las zonas que tienen mayor riesgo de accidente. Las localizaciones de estos serán elegidas teniendo en cuenta quejas vecinales por exceso de velocidad, o el índice de siniestros.

Las cajas ya han sido instaladas en mayo, concretamente en las calles Hermanos Menéndez Pidal, General Elorza, la Tenderina, Ronda Sur (uno ascendente y otro descendente), calle Dinamarca (en el polígono del Espíritu Santo), Martínez Marina y Azcárraga. El último punto de detección de velocidad fue incluido debido al atropello de tres menores el pasado mes de enero, en la calle Hermanos Pidal.

Dentro de este ambicioso plan de movilidad urbana también está la reconversión de la plaza de la Escandalera, con la idea de generar una gran plaza peatonal que pueda acoger grandes eventos culturales. La obra unirá el entorno de la fuente y la sede de la antigua Cajastur con la Calle Uría y el Paseo de los Álamos.