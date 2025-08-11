"Oviedo con perro", punto de información para viajar con mascotas

El número de turistas que viajan con su perro ha aumentado en los últimos años. Un estudio del grupo de Investigación "Economía del Turismo" de la Universidad de Córdoba concluye que el 79,7% de los propietarios de canes viajan con su animal de compañía durante sus vacaciones. Es por ello que la capital asturiana tiene en marcha la web "Oviedo con perro" en la que ofrece información de dónde encontrar los lugares a los que acudir juntos, los sitios donde se ubican los parques caninos –hay nueve a lo largo de la geografía ovetense uno de los más céntricos es el Campo de San Francisco– e información de dónde se encuentran los veterinarios por si sufre algún problema de salud.

También detalla la ubicación de las tiendas especializadas por si el dueño quiere hacer un regalo a su mascota y que existe una establecimiento especializada en la ciudad para sacar fotografías a animales. Aukan se encuentra en el número 47 de la calle Pérez de la Sala.

El Ayuntamiento aprovecha la ocasión para recomendar tanto a los ovetenses como a los turistas que si quieren adoptar a una mascota, lo piensen bien antes de dar el paso. En caso de estas seguros recomiendan adoptar antes que comprar animales. "Si adoptas un animal, además de ofrecerle una segunda oportunidad, no fomentas el negocio de las granjas de cachorros", explican en la web. Una de las opciones para adoptar es el Albergue de Animales de La Bolgachina. Todos los perros se entregan con: microchip, pasaporte, protocolo de vacunación completo, revisión veterinaria, desparasitación externa e interna y esterilización si la edad lo permite. La documentación de los cachorros incluye con fecha de esterilización.