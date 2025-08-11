Oviedo quiere más visitantes en temporada baja... y los congresos son su apuesta para ello

La capital asturiana ha superado durante los dos últimos años el millón de pernoctaciones. Un dato que se ha logrado gracias a la gran campaña turística creada bajo el lema "Oviedo, origen del Camino" y con la promoción de los principales monumentos fuera de Asturias. Básico para este logro son los viajeros que llegan a la ciudad durante el verano, pero uno de los objetivos del área de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana, es desestacionalizar el sector. Es por ello que la concejalía ha puesto ahora el ojo en el segmento congresual aprovechando la mejora de las comunicaciones gracias a la llegada de la alta velocidad a Asturias y el constante aumento de los destinos que vive el aeropuerto de la región.

El primer paso que el equipo de gobierno ha dado fue en la junta de gobierno de la semana pasada. Los ediles del PP dieron el visto bueno a los pliegos de contratación de una asesoría técnica para la implementación de una estrategia del turismo congresual. Una actuación que se enmarca dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias 2023, que está financiado con fondos del plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, y que se divide en varios pasos. Por un lado, García Quintana subraya que esta actuación servirá para realizar un diagnóstico actualizado del sector con el objetivo de buscar "la modernización y mejorar la competitividad del sector turístico". Logros que permitirán a Oviedo alcanzar un posicionamiento como uno de los principales destinos especializados en el sector.

Por otro lado, se planificará, promocionará y comercializará la ciudad dentro de los cauces especializados y se quiere contar con la opinión del sector para diseñar una estrategia de forma consensuada que acabe beneficiando a todas las partes.

Entre los principales ítems que tiene Oviedo están sus dos principales edificios para albergar reuniones profesionales. En la plaza del Fresno se encuentra el Auditorio Príncipe Felipe, que el año pasado logró superar el récord de asistentes registrado hace siete años a pesar de que las instalaciones estuvieron tres meses cerradas para adaptar el edificio a la normativa contra incendios. Hay que destacar que fue la sede principal de los actos organizados alrededor de la capitalidad gastronómica que ostentó Oviedo en 2024.

También, el Palacio de Congresos volvió a superar la barrera de los 100.000 asistentes, un dato que perdió por culpa de la pandemia. El edificio diseñado por Santiago Calatrava tuvo 245 días con actividad superando los datos de 2018 cuando se marcó un último récord registrado en las memorias del Ayuntamiento. A los edificios municipales hay que sumar la calidad de los hoteles, restaurantes y comercios que son un atractivo para los asistentes a los diferentes congresos, jornadas profesionales y ferias.