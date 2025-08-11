El PSOE exige la convocatoria urgente del Consejo de Cooperación
Ponga critica "el silencio del Alcalde" para que el Ayuntamiento otorgue ayuda humanitaria a la población civil de Gaza
La concejala socialista Marisa Ponga denunció, ayer, la inactividad del consejo municipal de Cooperación al Desarrollo y la falta de respuesta del equipo de gobierno municipal ante el agravamiento de la situación humanitaria en Gaza. "El reglamento establece que su finalidad es canalizar la participación ciudadana en materia de solidaridad, cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos. A pesar de ello, en lo que va de mandato solo se ha celebrado una sesión constitutiva y una reunión extraordinaria para resolver subvenciones", lamentó a través de una nota de prensa en la que criticó "el silencio del Alcalde ante las reiteradas solicitudes de nuestro grupo municipal para que el Ayuntamiento otorgue ayuda humanitaria para la población civil de Gaza, en un contexto donde organizaciones y expertos internacionales alertan sobre posibles crímenes de guerra y genocidio".
