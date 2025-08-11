Queipo muestra su apoyo a la candidatura de capitalidad cultural

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, mostró ayer –en la imagen, en el centro– su apoyo a la candidatura de Oviedo a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Lo hizo durante la visita que realizó al stand de la capital asturiana en la Ferina Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) y donde subrayó que está convencido de que la ciudad logrará este reconocimiento internacional. "Confiamos en que se consiga y va a ser con todo el empuje y ánimo de los asturianos". En la comitiva participaron otras personalidades como la eurodiputada Susana Solís y la primera teniente de alcalde de Gijón, Ángela Pumariega.

