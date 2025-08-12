Los Cines Embajadores cierran nueve días por reformas

Los Cines Embajadores Foncalada, ubicados en la calle General Elorza, número 45, permanecerán cerrados del 12 al 21 de agosto por reformas de mejora en el local. Tras más de un año en funcionamiento ofreciendo una amplia cartelera a precios populares, estas salas de cine dejarán de prestar servicio durante escasos nueve días. "Nos tomamos un descanso para volver mejor"; así lo anunciaban ayer lunes en sus redes sociales, confirmando que estos días de pausa servirían para prestar un mejor servicio para los usuarios. El próximo viernes 22 de agosto, los más cinéfilos podrán disfrutar de nuevo de sus películas favoritas y serán testigos de las reformas en el local, que en pocos meses se ha convertido en un espacio clave para la ciudad de Oviedo.