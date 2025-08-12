El embajador de España en Canadá será el pregonero de San Mateo

La concejala de Festejos, Juventud y Centros sociales, Covadonga Díaz, presentó ayer en el stand de Oviedo de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), acompañada del líder de «Ilegales», Jorge Martínez, la programación de San Mateo 2025 y aprovechó para desvelar en el transcurso de la jornada algunos detalles todavía no conocidos del programa. Uno de los más destacados,_Díaz reveló quién será el pregonero, honor que le corresponderá este año al actual embajador de España en Canadá, el diplomático ovetense Alfredo Martínez. El pregón, además, reveló Covadonga, no se pronunciará el viernes de la semana anterior a San Mateo, como suele ser tradición, sino el jueves, el 11 de septiembre, lo que prolongará un día más la programación festiva.

San Mateo, como recordó ayer Covadonga Díaz,empezarán incluso un poco antes, el 6 de septiembre, cuando se desarrollará una nueva edición del «Fyin Fest», antesala «vibrante y alternativa de San Mateo que contará con artistas como Camilo o María Becerra». El colofón, citó, será «la entrañable romería del Cristo, que tendrá lugar el 28 de septiembre, poniendo el broche de oro a casi un mes lleno de vida, cultura y emociones».

En total, relató ayer la responsable de Festejos, San Mateo «llega con un programa más amplio y diverso que nunca, con más de cien actuaciones musicales». Entre esos conciertos, avanzó ayer, y en el recinto de la Ería, se suma la banda «Ilegales», que actuará el día 14 de septiembre, con «Ritmo Vudú», los últimos ganadores del concurso de rock de Oviedo, de teloneros.

«Acudimos a San Mateo», celebró después Jorge Martínez en su intervención, «como siempre llenos de malas intenciones. Vamos a ejercer un poco de rock and roll, esa música que algunos dicen que probablemente tendría que estar desaparecida. Será concierto lleno de canciones, un concierto amplio en que el que vamos a hacer un recorrido por un repertorio que cada día se va haciendo más amplio porque a pesar de nuestras malas costumbres seguimos trabajando duramente y consiguiendo esos impactos rock que nos hacen felices. Y bueno, los precios serán populares, es una oportunidad para aquellos que no gozan de un presupuesto extenso y para todos los demás».

Festejos también anunció que ese primer día de San Mateo del pregón, el jueves 11, habrá un nuevo concierto entre Uría y la Escandalera con los leoneses «La Última Legión». El viernes 12 habrá un actuación en la Ería todavía por confirmar y para despedir las fiestas, el día 21, se volverá a cortar al tráfico el extremo de Uría para otro gran concierto gratuito que en este caso traerá al grupo_«Asia» celebrando sus 30 años de historia.

Alfredo Martínez, diplomático: "Oviedo es una ciudad de vocación universal"

Alfredo Martínez (Oviedo, 1971) actual embajador de Canadá en España, y Segundo Jefe de Protocolo de la Casa Real desde 2007 hasta 2012, recibió ayer la noticia de su participación como pregonero en la festividad de San Mateo. El ovetense, en declaraciones a este periódico, se mostró muy emocionado de poder trasladar lo que significa ser ovetense desde el corazón de la ciudad, que son sus fiestas.

"Oviedo es una ciudad de vocación universal, por sus gentes, que son ciudadanos abiertos al mundo". Este es el mensaje principal que Martínez identifica con la capital del Principado: la apertura al mundo de los ovetenses, siempre dispuestos a dar una cálida acogida a sus visitantes. El diplomático carbayón también destacó las continuas migraciones hacia Europa e Iberoamérica que hacen de la capital asturiana, una ciudad "abierta a diversas identidades": "nosotros, por nuestros orígenes, somos capaces de abrazar de una manera armoniosa y equilibrada múltiples identidades, como la de ovetense, asturiano, español, europeo o iberoamericano", expuso el embajador de España en Canadá.

Otro de los aspectos en los que hizo hincapié a la hora de hablar sobre su ciudad natal es lo "completa" que resulta. El diplomático ensaló la belleza de sus edificios, su excelente gastronomía y su cultura, que no deja de ser un fiel reflejo del valor de sus gentes: "Oviedo es un maravilloso espacio de convivencia", resumió.

Estos son algunos de los detalles que considera claves para definir la capital asturiana y a sus vecinos y que pasarán a formar parte, avanzó, del contenido y desarrollo de su pregón. Girará, explicó, en torno al sentimiento ovetense y su gran vinculación con la urbe, en donde no solo creció, si no donde también se formó en Derecho: "Esta es la ciudad a la que mi mirada vuelve todos los días, se necesitan raíces para estar abiertos al mundo", sentencia.

Es la misma ciudad que el día 11 de septiembre lo acogerá como pregonero agradeciéndole de esta forma, además, la labor que desarrolla en Norteamérica en favor de los intereses ovetenses, españoles y europeos: "Va a ser un orgullo poder trasladar esta visión de la asturianía como personas abiertas al mundo, además desde la capital de nuestra comunidad", insistía ayer.

Nacido en Oviedo el 1 de abril de 1971, casado y con tres hijos, Martínez Serrano es nieto del médico Antonio Martínez Vega. Estudió bachillerato en Salinas y se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo, iniciando su carrera diplomática en 1997. Se formó en Italia, Bélgica y Estados Unidos. Después ocupó el cargo de jefe de servicio de asuntos parlamentarios en el gabinete del Exteriores y la jefatura de las embajadas en Arabia Saudí, Bulgaria, El Salvador y Egipto. De 2007 a 2012 fue segundo jefe de protocolo de la Casa del Rey y desde 2014 máximo responsable de esa área, hasta ocupar su primer destino como embajador, en 2021, nombrado para representar a España en Canadá.