Fallece a los 89 años el químico y exsenador José María Casielles Aguadé

José María Casielles Aguadé mantuvo durante toda su vida la pasión del docente y del político, lo que le marcó una personalidad inquieta orientada a los estudios y otra, ejecutiva, de hombre dispuesto a convertir las ideas en acción. Ayer falleció en Oviedo a los 89 años, según confirmó su familia. Algo deteriorada su salud en los últimos años, él mismo había declarado en una larga entrevista a este periódico, hace cuatro años: "Ahora solo me queda morirme. Tengo 85 años. Estoy aquí fuera de sitio".

Su carrera fue un ejemplo de ese afán de estudio y erudición del que se sentía especialmente orgulloso. Era José María Casielles Aguadé químico, geólogo y licenciado en Farmacia. Y a todas estas capacitaciones profesionales sumaba una trayectoria de profesor y catedrático en Santander, en una primera etapa, y de inspector de educación, después, durante una década, en los años setenta.

En política fue diputado electo en la primera legislatura en la Junta del Principado, con el PP, entre 1983 y 1987. "El mundo parlamentario", decía, "me gusta mucho porque se parece mucho al mundo universitario, por el diálogo". Después de su experiencia en Asturias siguió como senador hasta 1990. Mantuvo la militancia en el PP hasta finales de la primera década de este siglo, pero el partido siguió sintiéndolo como uno de los suyos.

Ayer, enterado de su fallecimiento, el exdiputado Isidro Fernández Rozada lo recordaba como "una persona íntegra, estudiosa, trabajadora y tremendamente familiar". "Nos engrandeció con su presencia en los primeros años del partido; políticamente era un hombre muy riguroso, amable y leal. Es alguien que nunca crees que te va a faltar como referente".

Padre de cinco hijos –uno de ellos, Javier Casielles, falleció hace ahora un año–, tenía seis nietos y deja viuda, María Esther Pérez.

A su pasión docente y su dilatada trayectoria universitaria sumaba también una sincera preocupación por el patrimonio que plasmó en muchos de sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA y que ejerció como presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral de Oviedo.