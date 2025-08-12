Forma Antiqva lleva a Italia su programa "Farándula castiza"
La velada se celebra hoy en el Castel Mareccio de Bolzano con música del Madrid del siglo XVIII
T. P.
Oviedo
El programa "Farándula castiza" de Forma Antiqva deleitará hoy a las 20.30 horas al público italiano en el Castel Mareccio de Bolzano. Una velada que se inspira en los saraos, teatros y calles del Madrid del siglo XVIII gracias a un repertorio extraído del estilo singular y castizo de la música durante aquel intenso tiempo cultural con fandangos, tonadillas, sinfonías y oberturas. "Llevar ‘Farándula castiza’ fuera de España siempre es una gran oportunidad", afirma su director, Aarón Zapico, "es la mejor manera de conectar, defender y difundir nuestro patrimonio musical; un escaparate para mostrar la calidad de nuestra música y nuestros músicos".
