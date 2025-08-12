Forma Antiqva lleva a Italia su programa "Farándula castiza"

El programa "Farándula castiza" de Forma Antiqva deleitará hoy a las 20.30 horas al público italiano en el Castel Mareccio de Bolzano. Una velada que se inspira en los saraos, teatros y calles del Madrid del siglo XVIII gracias a un repertorio extraído del estilo singular y castizo de la música durante aquel intenso tiempo cultural con fandangos, tonadillas, sinfonías y oberturas. "Llevar ‘Farándula castiza’ fuera de España siempre es una gran oportunidad", afirma su director, Aarón Zapico, "es la mejor manera de conectar, defender y difundir nuestro patrimonio musical; un escaparate para mostrar la calidad de nuestra música y nuestros músicos".