La garantía de los rodajes en seco, así es el trabajo del ovetense Javier Villanueva

Las productoras saben bien a quién tienen que recurrir para planificar un rodaje sin riesgo a verse chafados por la lluvia. El ovetense Jaime Villanueva es ingeniero informático, pero desde muy joven le apasionó el mundo de la meteorología. Su habilidad para hacer predicciones combinando datos de viento, humedad y otros parámetros con la orografía de lugares concretos le han valido para ganarse la fama de infalible en el mundo del cine. "Al principio lo hacía por hobbie, pero ahora ya lo hago como trabajador autónomo", explica este vecino que vive con su mujer y sus hijos "junto al Reconquista".

Empezó dando consejos de manera informal para pequeñas producciones. Sin embargo, como siempre acertaba, las productoras comenzaron a correr la voz de que nunca fallaba y empezaron a lloverle las ofertas. "La primera vez que hice una colaboración de manera profesional fue hace cuatro años en un trabajo en Galicia", rememora este especialista en anticiparse a los movimientos de las nubes, que ya acumula "cerca de un centenar" de participaciones en películas y anuncios publicitarios. "Mi mujer Carmen y un amigo, David, me animaron a ponerme de autónomo. Yo no me decidía, porque siempre me dio un poco de vértigo los gastos que conlleva emprender", relata.

Sus servicios fueron contratados para la grabación de la serie "Infiesto" de la plataforma Netflix. También entregó sus predicciones a la productora Surfilm sobre algunas localizaciones barajadas para rodar "Los 4 Fantásticos" que después fueron descartadas al decantarse el equipo por centralizar todas las escenas en el Calatrava. También guarda especial recuerdo de su participación en la segunda parte de "La caza" y "Clanes". "Esas series me llenaron mucho", admite.

También acumula muchísimos trabajos publicitarios. A él recurren habitualmente los creadores de los anuncios de la Central Lechera Asturiana, McDonald’s o la empresa de publicidad que lleva a Messi. "Esto último me hace especial ilusión", apostilla Villanueva, muy futbolero y "como no podía ser de otra manera" socio del Oviedo.

Las producciones en las que participa se ruedan en gran medida fuera de Asturias. Galicia, País Vasco y Cataluña están entre los sitios de donde suele recibir más encargos, aunque el destino le ha llevado ya a participar en trabajos rodados en Arizona (Estados Unidos o Ucrania.

Cuando la cercanía y el tiempo lo permite acude a los lugares elegidos para los rodajes para hacer un análisis más exhaustivo de las condiciones meteorológicas. No obstante, es habitual que realice su trabajo en remoto, utilizando todas las herramientas informáticas a su alcance para garantizar una efectividad máxima en sus predicciones. "Está mal que yo lo diga, pero hasta la fecha no he tenido ningún fallo", sostiene.

Considera que detrás de tantos encargos está "el boca a boca", pero también el hecho de ofrecer un servicio de 24 horas. "Cuando hay rodajes por la noche o en otras partes del mundo me levanto igual a las tres o las cuatro de la mañana para seguir la evolución y afinar al máximo la predicción", explica.

Según explica, en sus informes detalla aspectos como las condiciones del viento, la nubosidad, la cantidad de lluvia caída o la dirección del viento. A ello añade las peculiaridades de cada zona. "Por ejemplo, en Oviedo a veces el Aramo hace el efecto de una aleta de windsurf y echa las nubes para otro lado", detalla en relación con un trabajo que, a su modo de ver, requiere de una gran cualidad: tener mucha paciencia.

Villanueva considera que Asturias debe aprovechar la oportunidad de entrar en el circuito de destinos predilectos para la realización de rodajes. "En el País Vasco ruedan muchísimo porque apuestan por ello y tienen beneficios fiscales, pero esta actividad deja muchísimo dinero", destaca este profesional, que también incluye en su catálogo de servicios predicciones meteorológicas para bodas y la celebración de otros grandes eventos. "Nunca pensé que viviría de esto, pero es un servicio único", concluye Villanueva.