Inauguración tranquila en Ventanielles

Son las doce del mediodía y, tras varias horas desde su apertura, el nuevo centro social provisional de Ventanielles luce prácticamente vacío. "Para el calor que hace y teniendo en cuenta que mucha gente aún no se ha enterado de que hemos abierto, no tengo queja", comenta Agustina Álvarez, bibliotecaria del centro, que a lo largo de la mañana de este lunes apenas atendió a una quincena de personas.

A la izquierda, la bibliotecaria del centro, Agustina Álvarez, atendiendo a Carmen Méndez.

El recién estrenado centro social, que cuenta con apenas 300 metros, abrió sus puertas en una jornada tranquila, marcada por la expectación de los pocos vecinos que sabían de esta inauguración. Algunos esperaban este momento con impaciencia, como Carmen Méndez, que no dudó en visitar la nueva biblioteca José María Laso Prieto y llevarse un par de libros. "Iba mucho a la biblioteca del antiguo centro, y aunque esta tiene un espacio bastante más reducido, pienso venir a menudo", señala.

El local, situado en la calle Noreña número 11, servirá de sede provisional para los vecinos mientras duren las obras de remodelación del antiguo centro social de la Plaza Lago Enol, con una previsión de finalización de unos dos años. En él se concentran los principales servicios y actividades del centro original —entre ellos la biblioteca José María Laso Prieto—, a los que se sumarán una unidad de trabajo social y el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu.

La baja afluencia en este primer día no sorprendió a nadie, especialmente en pleno mes de agosto. El equipo confía en que, con el paso de los días, más vecinos se acerquen. "Muchos aún no saben que estamos aquí, es cuestión de que se corra la voz", explica Natalia Fernández, recepcionista del centro.

Entre las primeras visitantes estuvo Almudena Pando, tesorera de la asociación vecinal Nuevo Ventanielles, que quiso conocer de primera mano las instalaciones. "En general, los vecinos están contentos por poder retomar sus actividades", afirma. "Ahora solo queda esperar que se cumplan los plazos previstos para la remodelación del viejo centro".

El espacio vecinal permanecerá abierto durante todo el mes de agosto con el objetivo de mantener viva la actividad comunitaria en Ventanielles. Dispondrá de dos accesos: la entrada principal, situada en el portal número 11 de la calle Noreña, que conduce también a la unidad de trabajo social, y otra en la parte trasera, que ofrece acceso directo a la biblioteca pública, donde tanto pequeños como mayores podrán disfrutan de la lectura bajo el asesoramiento de Agustina Álvarez.