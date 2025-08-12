Oviedo Filarmonía inicia el jueves en Trubia su nueva temporada

La música de altos vuelos despega en el calendario de Oviedo Filarmonía. La orquesta ovetense abre esta semana su temporada con una atractiva agenda estival que llevará el talento de sus músicos al Teatro-Casino de Trubia, al claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y a la 74.ª edición del importante Festival Internacional de Santander.

Ayer se escribió el primer capítulo de este regreso con la dirección y el violín solista de su concertino Andrei Mijlin en los ensayos previos a su primera cita: el jueves a las 19.00 horas en el Teatro-Casino de Trubia.

Bach, Mozart y Vivaldi

Un escenario ideal para acoger en formato de cámara un programa exquisito con el aria de la "Suite orquestal n.º 3 en re mayor (BWV 1068)" y el "Concierto para violín y orquesta de cámara en mi mayor (BWV 1042)", ambos de Johann Sebastian. Bach; el "Divertimento en re mayor (K 136)" de Wolfgang Amadeus Mozart; y el "Concierto en la mayor, F XI n.º 4" de Antonio Vivaldi. Acceso libre hasta completar el aforo.

El viernes 22 de agosto, la orquesta saldrá de Asturias en dirección a Cantabria para asistir a la gala lírica del Festival Internacional de Santander junto a las estrellas de la ópera Pretty Yende y Michael Fabiano, dirigidos por el maestro Pablo Mielgo.

El concierto, a las 20.00 horas en la sala Argenta del Palacio de Festivales, supone la vuelta de Oviedo Filarmonía a uno de los grandes marcos musicales del verano europeo, tras su participación en 2023 junto a Juan Diego Flórez. Las entradas están disponibles en festivalsantander.com.

Siguiente parada, Oviedo. La música llegará al claustro del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo en los ya imprescindibles conciertos de verano de la Fundación Municipal de Cultura, dirigidos por el titular de la orquesta, Lucas Macías.

Estas citas, que han conquistado un lugar especial en la temporada por su proximidad con el público y el protagonismo de los solistas de la formación, se celebrarán los días 27 y 29 de agosto a las 19.00 horas, con entrada libre.

Bronte y Allué

El primero tendrá como protagonista al oboísta Jorge Bronte, que interpretará el "Concierto para oboe n.º 1 en re menor" de Ludwig A. Lebrun, junto a la obertura "Coriolano" de Beethoven y la "Sinfonía n.º 39 en mi bemol mayor (K 543)" de Mozart. En el segundo, la clarinetista Inés Allué será la solista en el "Concierto para clarinete n.º 1" de Carl Maria von Weber, que compartirá programa con la "Sinfonía n.º 1 en si bemol mayor (op. 38)" de Robert Schumann.