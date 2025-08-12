El Principado reforzará la plantilla de Sograndio con siete trabajadores

Tras cinco fugas en cuatro meses, dos de ellas de forma violenta, y quejas públicas de unos trabajadores que no aguantaban más, el Principado responde: siete nuevos empleados contratados por la Viceconsejería de Justicia prestarán servicio desde el próximo lunes hasta finales de año. El comunicado del gobierno regional no especifica si se trata del tan demandado personal médico de los fines de semana, que fue retirado hace cerca de cinco años, tiempo durante el cual personal no cualificado se encargaba de administrar medicación psiquiátrica a los menores.

Además del aumento de la plantilla, el nuevo impulso se sustenta en otras cuatro medidas ya puestas en marcha: el nombramiento de una nueva directora, la actualización de todos los protocolos, la renovación del proyecto del centro y las mejoras en el edificio. Todo ello, dentro de una estrategia de mejora integral de Sograndio orientada a facilitar el trabajo del personal y ofrecer una mejor atención a los menores internos, que será presentada al personal del centro para iniciar un proceso de negociaciones que beneficie a todas las parte, según el gobierno de Asturias.

También a finales de año finalizará el contrato de la empresa Alcor, propietaria del vehículo en el que el personal se desplaza durante las salidas autorizadas de los menores. Su contrato fue adjudicado en 2021 y ha sido prorrogado hasta la adjudicación del nuevo, presumiblemente en el mes de octubre. A partir de ese momento entrará en vigor el nuevo contrato de seguridad, con un valor de 2,5 millones de euros de dotación anual, es decir, 800.000 euros más que ahora. Además, está previsto seguir reforzando la plantilla, a través de la relación de puestos de trabajo, en el próximo presupuesto autonómico.

"Ya hemos interpelado a la empresa de seguridad y tomaremos todas las medidas legales para asegurar que cumplan con el contrato", declaró el pasado viernes Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. Este hecho se vuelve a destacar en la nota de prensa de ayer: la Consejería de Justicia declara que adoptará "todas las medidas legales oportunas" para que la empresa encargada de la vigilancia del centro de menores de Sograndio garantice la seguridad en las salidas de los internos. El personal del centro lamentaba durante los últimos meses que la empresa privada de seguridad y el gobierno asturiano no hacían más que culparse entre ellos sin llegar a soluciones reales.