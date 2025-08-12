"Rosario Trabanco" presenta "Hay xente pa too", hoy en el Teatro Filarmónica
La compañía de teatro "Rosario Trabanco" representará hoy a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica la divertida comedia "Hay xente pa too". En ella, Xuacu, un vecino mayor de un pueblo, intenta llevar con resignación las idas y venidas de los sus vecinos, tratando de no implicarse en los problemas de ninguno de ellos. Este espectáculo dirigido por Lisardo Suárez se enmarca dentro del XV Festival Nacional de Teatro Amateur Ciudad de Oviedo "Memorial José Antonio Lobato". Este homenaje al conocido actor asturiano (especialmente por su papel en El Ministerio del Tiempo), comenzó el 24 de julio en el Teatro Casino de Trubia y finalizará el 27 de septiembre en el Teatro Filarmónica. El precio de las entradas es de 6 euros por localidad y se pueden conseguir en taquilla del Teatro Campoamor y Filarmónica y on-line en entradas.oviedo.es.
