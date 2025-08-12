Trubia denuncia el estado de abandono de sus zonas verdes

Tomás Rodríguez, vocal de la asociación vecinal Barrios de Trubia, denuncia el abandono del parque de Cataluña y del parque del Ferrocarril. El vecino alerta al Ayuntamiento de falta de riego en ambos parques, y se muestra molesto en comparación con la afluencia de riego en los del centro de Oviedo. Asegura que estos mantienen una frecuencia constante que los mantiene verdes, mientras que en Trubia, aunque existen bocas de riego, no se utilizan. Otro detalle que le provoca extrañeza es el riego de las calles y la nula distribución del agua para los parques. También advierte que en los últimos días se cayeron unas cañas grandes de un árbol en elparque del Ferrocarril, y todavía no se habían recogido. Además señala grandes desperfectos en los tablones del puente que cruza el río Trubia, que están levantados y pueden suponer un peligro para los viandantes. Rodríguez cuenta que ha mandado numerosos correos electrónicos a la corporación local explicándose sin recibir contestación.