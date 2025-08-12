Vía libre al plan de La Vega ante la ausencia de restos arqueológicos / .

El conjunto palatino de Alfonso II tendrá que esperar. Los primeros resultados de la aplicación del georradar a los terrenos más críticos de la fábrica de armas de La Vega no han encontrado hallazgos arqueológicos significativos. Eso es lo que se desprende de la documentación a la que ha podido tener acceso este periódico y que ofrece un análisis inicial del estudio del subsuelo que ahora deberá ser revisado y completado por los arqueólogos encargados de los trabajos.

A falta de esos documentos que profundizarán en las imágenes que ha obtenido el georradar, el escaneado del subsuelo no encuentra elementos relevantes, y tan sólo algunos viales viejos y canalizaciones antiguas que podrían corresponderse con las primeras configuraciones de la fábrica de armas, en la segunda mitad del siglo XIX. Las parcelas analizadas son las que decidió el equipo de gobierno en atención a dos criterios, revisar aquellos ámbitos donde los primeros bocetos sobre el desarrollo futuro planean viales y las zonas destinas a los aprovechamientos urbanísticos que financian el convenio con el ministerio de Defensa y que pasarán a manos de Vivienda para construir pisos de alquiler asequible.

En ninguna de esas zonas, que también se corresponden con el área norte, más próxima a San Julián de los Prados, donde según algunas fuentes históricas podría encontrarse un conjunto palatino de Alfonso II a una distancia de un estadio (185 metros), han aparecido rastros de construcciones medievales.

El concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, es cauto con el informe porque todavía debe ser analizado y estudiado por la arqueóloga al frente del proyecto. Sin embargo, confirma que las primeras comunicaciones recibidas apuntan a la ausencia de vestigios de relevancia.

"Ahora deben procesar aquellas zonas donde se han detectado anomalías", explica Cuesta, "pero la mayor parte del terreno parece despejado y lo único que ha aparecido se podría corresponde con viales viejos y antiguas canalizaciones".

La Vega salva con este análisis del subsuelo su primer escollo, la posibilidad de que importantes restos arqueológicos, bien en la zona donde el equipo de Canteli quiere introducir un vial, bien en el área de aprovechamientos urbanísticos, hubieran tirado por tierra los términos en los que Ayuntamiento, Principado y Ministerio de Defensa suscribieron el convenio sobre el futuro desarrollo del ámbito.

"Sí", confirma Nacho Cuesta, "este es un paso determinante, porque la presencia o no de restos arqueológicos condicionaba el desarrollo de todo el ámbito". Ahora, una vez que se completen los estudios del georradar y las catas, les toca a las distintas administraciones implicadas empezar a generar los instrumentos urbanísticos de planeamiento que servirán para la ordenación del ámbito. El equipo de gobiern municipal y el área de Planeamiento, recalca Nacho Cuesta, no han estado parados mientras se desarrollaban estos otros trabajos de prospección en La Vega, y han ido avanzando en lo que serán los nuevos pasos. "Llevamos tiempo ya trabajando en paralelo en la integración de la pieza de la fábrica de armas en la ciudad, tal y como ya expliqué a los concejales del Partido Socialista en el último Pleno", explicó.

En pleno mes de agosto, habrá que esperar al regreso al curso político normal, pasado San Mateo, para conocer los siguientes pasos que dará la administración de Canteli en la ejecución efectiva del convenio de La Vega y su conversión en un nuevo espacio urbano, conectado con el resto de la ciudad y con la previsión de acoger eso que los urbanistas llaman "promiscuidad de usos" y que en términos generales reproduce lo que sucede en cualquier barrio: Mezcla de equipamientos públicos, empresas privadas, vivienda...

Trabajos previos

Los primeros resultados del georradar son fruto de un proceso iniciado el pasado mes de mayo, consistente en la limpieza del ámbito, con un plan de desbroces, y la búsqueda de esos posibles restos arqueológicos de importancia que, como ha sucedido en otras ocasiones, tampoco esta vez han aflorado.

En concreto, el Ayuntamiento contrató trabajos de limpieza a la empresa Trabajos Salense por 47.787 euros, y encargó las prospecciones geofísicas a la compañía Hito 1. Estos trabajos arqueológicos previos, cuentan con la participación de Esperanza Martín, la arqueóloga responsable de las excavaciones del yacimiento romano llanerense de Lucus Asturum y que ahora tendrá que interpretar el examen realizado por las máquinas en las zonas seleccionadas.

Las exploraciones con el georradar y prospecciones magnéticas se limitaron a esas zonas más afectadas en el futuro planeamiento, que se corresponden sobre el terreno con cuatro áreas acotadas en los estudios previos que suman 24.500 metros cuadrados, una quinta parte de la superficie total de la fábrica.

De las áreas examinadas, la más cercana a Santullano era la más crítica, en tanto que el informe previo del grupo Arqueos la relacionaba con esos posibles restos del palacio de Alfonso II.

Ahora, mientras se finalizan los informes de la arqueóloga y Planeamiento se prepara para una nueva fase en el desarrollo del convenio, la fábrica se dispone a acoger una nueva actividad. A finales de mes el festival Link dedicado al arte digital, con especial interés en la realidad virtual y la realidad aumentada, volverá a instalarse en La Vega en el último fin de semana de agosto.