Cálido adiós en Oviedo al exsenador José María Casielles Aguadé: "Todo un caballero"
Familiares y amigos despiden al profesor universitario en la iglesia de Los Carmelitas y destacan su calidad humana y profesional
Andrés Fernández
La iglesia de los Carmelitas de Oviedo se quedó pequeña este miércoles para despedir al químico y exsenador José María Casielles Aguadé, recordado por familiares y amigos por su calidad humana y intachable trayectoria profesional.
Al funeral de Casielles Aguadé, muy devoto de la virgen del Carmen, acudieron representantes del mundo jurídico y político, dos ámbitos en los que destacó en su ejercicio laboral, tanto como docente universitario en la facultad de Derecho como en su etapa en el PP, diputado regional en la Junta y senador en Madrid. Personas cercanas a su familia, como Jaime Alberti, catedrático de Derecho de la Universidad de Oviedo y exdirector de la Escuela de Relaciones Laborales, se refieron a esta doble valía de José María Casielles Aguadé. "Como inspector de enseñanza media era magnífico", explicó, "lo llevaba todo con una educación exquisita y una calidad humana extraordinaria… Qué puedo decir, era todo un caballero”, ensalzó el académico.
En representación del Ayuntamiento de Oviedo acudió Mario Arias, Alcalde en funciones, que guarda un gran recuerdo de Casielles por su calidez como profesor universitario. “Me dio clase de Didáctica de las Ciencias Naturales Aplicadas a las Ciencias Jurídicas, era la asignatura de libre configuración con más matriculados de la facultad de Derecho, era una gran persona y un excelente profesional”. Para Arias, el fallecimiento del exsenador es, además, una enorme pérdida, para la ciudad y para Asturias, no solo por su forma de ser, sino también por su perfil intelectual, como químico, geólogo y licenciado en Farmacia.
Agustín Azparren, vocal del Consejo General del Poder Judicial de 2001 a 2008 también asistió a la ceremonia. “Aguadé", destacó el magistrado, "era una persona que en todos los ámbitos de su vida profesional siempre ha sido muy admirada y que tuvo una trayectoria formidable”.
