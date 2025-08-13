La "casa" para víctimas de abuso infantil ya tiene ubicación en Oviedo: estará en esta céntrica plaza

El desarrollo del modelo nórdico Barnahus para la atención a víctimas de abuso sexual infantil ya es una realidad en Asturias. Este proyecto —cuyo nombre significa en islandés "casa de los niños y niñas"— comenzará a funcionar en un local de la plaza América de Oviedo cedido al Principado por la Tesorería de la Seguridad Social. Es el edificioi que anteriormente albergaba el centro de valoración de las personas con discapacidad (desde diciembre mudado a la calle Santa Susana), que se transformará ahora en una iniciativa pionera destinada a ofrecer un entorno seguro a menores inmersos en procesos judiciales tras haber sufrido violencia sexual, habitualmente a manos de familiares o personas del entorno cercano.

La puesta en marcha de la Barnahus en Asturias empezó a gestarse hace cuatro meses, cuando la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se reunió con la consejera foral Amparo López para conocer de primera mano el funcionamiento del proyecto piloto ya implantado en Navarra. Desde un primer momento, se barajó ubicar el centro en un espacio próximo a la Ciudad de la Justicia, pero no fue hasta el pasado mes de julio cuando se confirmó su localización definitiva en la plaza América de Oviedo.

Este modelo de origen islandés, consiste en reunir bajo un mismo techo a todos los servicios implicados en un caso de abuso sexual infantil —como policía, servicios sociales, atención médica, forenses y apoyo psicológico— en un espacio seguro y adaptado a la infancia, alejado de comisarías y hospitales.

El objetivo es que el menor realice una única entrevista, grabada y observada por los distintos profesionales mediante transmisión interna, lo que evita que tenga que repetir su testimonio y permite que ese material se valide como prueba en juicio, reduciendo así la revictimización y facilitando tanto la recuperación del niño como el procedimiento judicial. Según un informe de Save the Children, siete de cada diez casos de abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas. Iniciativas como la Barnahus podrían contribuir a revertir esta situación, ya que, de acuerdo con la organización, su eficacia está respaldada por diversos estudios empíricos.

Aunque aún no se ha concretado la fecha en la que el centro comenzará a atender a menores víctimas de este tipo de abusos, la Consejería de Justicia recordó el pasado mes de abril que los presupuestos de este año ya contemplan una partida específica para su puesta en marcha.