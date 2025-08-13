El Desarme, del 17 al 26 de octubre
El cofrade mayor del Desarme, Miguel Ángel de Dios, detalló ayer en la Feria de Muestras de Gijón el programa de la fiesta gastronómica, que comenzará el 17 de octubre con el pregón de Nando Agüeros y finalizará el día 26. Además del menú tradicional que se servirá en los 42 establecimientos pertenecientes a la Cofradía, hay muchas otras actividades programadas: el sábado 18 de octubre, el Festival de bandas de música recorrerá las calles y ofrecerá conciertos en la plaza de la Catedral; el domingo 19 habrá concierto, el certamen internacional de poesía y recital poético musical "Poesía InPAZinente". En la foto, los miembros de la Cofradía del Desarme, en la FIDMA.
