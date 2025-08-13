El funeral de Casielles, exsenador del PP, a la una en los Carmelitas

El funeral del profesor universitario José María Casielles Aguadé, exsenador del PP, exdiputado, químico, geólogo y licenciado en Farmacia, fallecido el pasado lunes, se celebrará hoy en la iglesia de Los Carmelitas a la una de la tarde. La capilla ardiente de Casielles Aguadé, fallecido a los 89 años, ha quedado instalada en el tanatorio de El Salvador, donde sus restos mortales serán incinerados tras el funeral.