IU califica la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo como una "zona de bajas intenciones" y exige cambios en la ordenanza

El grupo político Izquierda Unida (IU) convocó el miércoles, a las 12:00 horas, una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Oviedo. Durante el acto, el grupo municipal presentó sus alegaciones a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) prevista para la ciudad. El concejal Alejandro Suárez presidió la comparecencia y criticó el plan del gobierno municipal, afirmando que “más que una zona de Bajas Emisiones, parece una zona de bajas intenciones”.

Suárez reconoció la necesidad de impulsar medidas para combatir el cambio climático, pero subrayó que deben ir acompañadas de políticas complementarias en materia de transporte público, gestión de aparcamientos en áreas afectadas —como El Campillín— y perspectiva de género. En este último punto, que consideró clave para la acción política, el concejal explicó: “La situación de las mujeres es objetivamente distinta en todos los ámbitos de las políticas públicas”. Añadió que “el propio informe del Ayuntamiento reconoce la obligación de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas”.

Las once alegaciones de IU a la ordenanza de la ZBE ya han sido registradas. Entre las principales propuestas presentadas destaca la petición de incluir zonas como Ventanielles, Trubia o La Monxina dentro del perímetro de la ZBE. “Los problemas de salud pública derivados de una baja calidad ambiental también se dan en los barrios de Oviedo”, señaló Suárez. Asimismo, advirtió al gobierno municipal sobre las posibles consecuencias económicas de aplicar la medida en las zonas designadas, alertando de que el coste de vida podría aumentar de forma notable. Por último, exigió al equipo de gobierno de Alfredo Canteli una depuración jurídica de la ordenanza, al considerar que la zona de bajas emisiones presentada por el Ayuntamiento tiene "demasiadas excepciones”.

La medida, impulsada desde el propio Ayuntamiento de Oviedo, presidido por Alfredo Canteli, entrará en vigor el próximo 1 de enero, exigiendo el uso de la pegatina con distintivo medioambiental —B, C, ECO y Cero Emisiones— a los vehículos que quieran circular en la estipulada como Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Dos años más tarde de esta fecha, las limitaciones se extenderán también a las rondas. Salvo excepciones, los automóviles con la pegatina A —los considerados como automóviles más contaminantes— no podrán acceder a las rondas de la capital asturiana.

La propuesta ha generado un considerable rechazo, tanto entre ciudadanos que consideran la medida restrictiva y poco adaptada a la realidad de la localidad, como entre varios partidos políticos que cuestionan su viabilidad y el impacto que podría tener sobre residentes y comercios.