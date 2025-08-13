Los metales del Sella reman en Oviedo

La mañana iba arrancando en Soto de Ribera, y antes de caminar hacia el pantalán y meterse al agua, el campeón de España de K1 de fondo, Adrián García, y ganador absoluto del Mini Sella en K2, la semana pasada, junto con Álvaro Fernández todavía recordaba lo que vivió durante la prueba: "Estuvo bien porque no tuvimos mucho jaleo, salimos por la izquierda y no encallamos, no tocó correr". La pareja volvió con un oro de Ribadesella. El resto de sus compañeros del club Oviedo Kayak sumaron otros dos y cuatro platas.

En detalle, y por categorías, Ane Isoba fue plata en prebenjamín; Rodrigo Rubio, oro en prebenjamín; Mireia Isoba y Sara Figaredo, oro en K2 infantil; Jesús San Pelayo, segundo en K1 infantil; Salomé Llorián, plata en K1 infantil y Adrián García junto con Álvaro Fernández-Fiuza, los citados ganadores absolutos de la prueba y de la categoría infantil.

Adrián explicaba que los días anteriores a la prueba fueron a calcular las mareas, ya que ellos compiten en la ría de Ribadesella, para conocer los sitios por donde podían pasar con más facilidad. Pese a que ganasen sin complicaciones, no dejaron nada a la improvisación. Para Mireia Isoba la salida fue el mejor momento por la tensión previa, algo especial.

Adrián García y Álvaro Fernández-Fiuza, ganadores absolutos de la regata. | IRMA COLLÍN

Ya puestos en marcha, y caminando hacia el Nalón, Aníbal Rubio, uno de los padres de los ganadores, ofrecía su punto de vista: "Estoy superorgulloso, me encanta que le guste la piragua y se aficione a un ambiente tan sano", razonaba. Es consciente –porque él mismo lo vivió– que en algún momento lo dejará, pero está convencido de que siempre se vuelve: "Es algo que siempre se tiene ahí".

"Se sienten importantes"

En el pantalán uno de los entrenadores de la cantera ovetense, José Figaredo, detallaba la importancia que tiene el Minisella para "los críos". "Va más allá que una carrera convencional; el izado de banderas o el desfile por Ribadesella hace que los críos se sientan más importantes". Según Figaredo, esa gran pulcritud organizativa es lo que hace importante la regata, además de la "ilusión" por todo lo que simboliza el Sella: "les hace mucha ilusión porque ven la prueba senior por la tele y para ellos su prueba es el paso previo".

Rodrigo Rubio, oro en prebenjamín. / Irma Collín

Efectivamente, los medallistas pudieron disfrutar del desfile en el Minisella, del izado de banderas, y, sobre todo, de la experiencia de sentirse palistas en un río internacional; el río de todos los asturianos. Allí se encontraron con niños venidos de toda España y de Australia, Sudáfrica, Alemania... Lo más importante, más allá de la competición, fue ese sentimiento de amistad y compañerismo que estos jóvenes palistas aseguraron sentir.

Mireia Isoba y Sara Figaredo, oro en infantil. / Irma Collín

"Me encantó que viniese tanta gente, más que en otras competiciones, haces amigos y te lo pasas muy bien" destaca Zoe Álvarez, segunda clasificada en categoría infantil K1. No todo fue "remar" eso está claro, pero para los prebenjamines Rodrigo Rubio y Ane Isoba parecía ser lo más importante: "A mí lo que más me gustó fue remar", respondía el prebenjamín Rodrigo Rubio, con la sinceridad propia de la edad.

Los jóvenes regatistas entran ahora al agua. La jornada acaba de comenzar en el modesto complejo deportivo del Oviedo Kayak, que tiene la suerte de poder entrenar en los otros dos ríos universales del Principado de Asturias, el Nalón y el Caudal, que se cruzan justo aquí, donde el escudo del concejo de Ribera los representa con una "Y" y un salmón en el centro. Ahora solo queda disfrutar de las apacibles aguas que presta el río mayor de la región en verano. Y de las medallas.