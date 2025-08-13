Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: "No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro"

No es la primera vez, pero el Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a fijarse en la Fábrica de Loza y en la vecina factoría de El Caleyo Nuevas Tecnologías, ambas en San Claudio. Esta vez lo hace con la convicción de que la situación de las dos parcelas, con sendos procesos concursales fracasados, son una "oportunidad" para que el municipio incremente su suelo industrial.

El alcalde Canteli y su concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, sostienen que se trata de parcelas "estratégicas" por muchos motivos. El más importante es que en Oviedo, incide el edil responsable de las grandes operaciones urbanísticas, "no hay mucho terreno industrial y tampoco lo habrá en el futuro". Las parcelas de la Fábrica de Loza y de El Caleyo volvieron a sonar en el Ayuntamiento cuando el despegue de la industria de Defensa en la region hizo pensar en la necesidad de buscar nuevos terrenos vinculados a la actividad en la Fábrica de Armas de Trubia, a tan sólo cinco minutos en coche por la autovía si San Claudio tuviera un pinchazo directo a la A-63. Ahora no se trata tanto del sector de la Defensa como de avanzar en una operación que permitiría al municipio estar en disposición de ofrecer casi 80.000 metros cuadrados para cualquier iniciativa que quiera instalarse en el municipio y que necesite espacio y suelo naturaleza industrial.

Las parcelas son de distinta naturaleza, pero fracasados los concursos de acreedores y desaparecidas las sociedades propietarias originales el Ayuntamiento tendrá que sentarse a negociar con la Agencia Tributaria. En realidad, Hacienda ya intentó deshacerse de la Fábrica de Loza. Hace once años, en 2014, salieron a subasta algo menos de 24.000 metros cuadrados por 1,33 millones de euros.

El concurso fracasó y el recinto (con una superficie total mayor, de 36.000 metros cuadrados según el catastro) prosiguió su avanzado estado de deterioro. La Fábrica de Loza cesó su actividad en 2009, siendo su último propietario Ruiz de Alda. El Principado la declaró Bien de Interés Cultural (BIC) pero una reclamación en los tribunales obligó a retirar la protección. No obstante, Patrimonio del Principado la tiene catalogada, por más que el recinto, totalmente en ruina y sin ningún tipo de protección, sea un escenario habitual de todo tipo de prácticas vandálicas y artísticas. Allí se depositan residuos peligrosos, se queman neumáticos, se dibujan graffitis o se rebuscan viejos moldes de la fábrica para reutilizar en procesos artísticos.

Al otro lado de la fábrica de Loza, que suma en su ámbito otra parcela cuya titularidad depende de la Tesorería de la Seguridad Social, está la antigua fábrica de El Caleyo Nuevas Tecnologías, que fue propiedad del empresario Serafín Abilio.

El tamaño de esta parcela es algo inferior al de la loza (29.500 metros cuadrados según el catastro) y su estado no es tan ruinoso como el de la fábrica de Loza. Tiene anexa otra parcela rústica-urbana de 10.000 metros cuadrados.

El ámbito, como el de la vecina factoría, se encuentra también en una especie de callejón legal sin salida después del fracaso de los concurso de acreedores.

Uno de estos últimos procesos tuvo lugar hace ocho años, en 2017, cuando salieron a subasta 24 fincas y el Banco Pastor pujó por 14 de ellas, aquéllas que tenía hipotecadas. La oferta fracasó al no superar el 70% de los 3,23 millones de salida. La empresa, fabricante de productos prefabricados para la construcción, se había declarado en concurso de acreedores en 2012, tras encadenar varios ejercicios de pérdidas.

La expansión de la Defensa

Este intento de la administración Canteli para poder hacerse con estos terrenos es el resultado de la oportunidad que el gobierno local ha visto en la instalación de grandes proyectos en el municipio para los que no hay espacio suficiente. Si con la operación para quedarse con las plantas comerciales del Calatrava Canteli pretendía poner en la mesa espacio suficiente para captar proyectos como el de la universidad Alfonso X El Sabio, con la suma de El Caleyo y la Fábrica de Loza parece querer asegurarse una posibilidad para que Oviedo pueda tener una oportunidad de cara a la expansión de la gran industria de la Defensa.

No en vano, con los nuevos contratos del consorcio Tess Defence y los cambios en la sociedad, Asturias ha visto el desembarco de otros gigantes del sector más allá de General Dynamics (en Trubia). Indra y Escribano ya están empezando a establecerse en la región, pero, de momento, lejos de Oviedo. Descartada la posibilidad de utilizar los terrenos de La Vega, todavía industriales, para estas operaciones, por los plazos que le quedan al ámbito para su transformación urbanística, el municipio necesita encontrar suelo suficiente de naturaleza industrial y bien conectados. En San Claudio parece que lo han encontrado. Queda por ver ahora el precio que habrá que pagar y cómo.