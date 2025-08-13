PSOE y Vox ven insuficiente la campaña arqueológica en La Vega
bárbara martín
Tras los primeros resultados del estudio del subsuelo de la fábrica de armas de La Vega, en los que no hay vestigios arqueológicos de importancia, la oposición de PSOE y Vox cargó ayer contra el equipo de gobierno por el esfuerzo empleado en estas campañas.
Los 17.545 euros destinados a la búsqueda del palacio de Alfonso II son "una tomadura de pelo" para el PSOE. "Tan solo el 1,7% de lo que estimaba necesario el proyecto que contrató al grupo Arqueos", según denuncia Juan Álvarez, concejal del Ayuntamiento de Oviedo. El sondeo se limitó a palicar el georradar a algunas zonas, las que se verán transformadas con el desarrollo urbanístico, mientras que el edil socialista defiende que los estudios arqueológicos deben cubrir todas las zonas que tengan potencial exploratorio y no solo de las obligatorias por ley. "Es muy difícil encontrar si no se busca", resumió Carlos Fernández Llaneza, portavoz del grupo municipal socialista.
Vox Oviedo también pide responsabilidad al PP y exige realizar catas arqueológicas "en todos los ámbitos" antes de iniciar cualquier actuación en La Vega. Si el georradar falla y aparecen restos en otras zonas, denunció la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, no solo supondría una perdida de patrimonio, sino "un estancamiento en el desarrollo de este ámbito crucial para el futuro de Oviedo".
