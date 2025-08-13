Serra, fantasía contra el sistema: la escritora reflexiona en el ciclo del Campo San Francisco sobre cómo atraer a los lectores jóvenes

Andrea Serra (Gijón, 2001) lleva desde los 17 años escribiendo, es profesora de inglés y ayer fue la invitada del programa municipal "Martes Letras al Aire". La gijonesa, un fenómeno en redes sociales y en el nuevo género "new adult" (novelas para lectores entre 18 y 29 años), está volcada también en la literatura juvenil como herramienta para conectar con sus alumnos. Estas novelas de "ciencia ficción romántica, con toques fantásticos", contó ayer, le sirven para explicarles cómo "a veces aceptamos directrices sociales y agachamos la cabeza porque nos vemos empujados por nuestro entorno sociocultural".

Su primera novela, "Echadla a los lobos" , recrea el mundo inventado de Firinn en el que existen tres anillos que representan las mismas clases sociales que existen en este mundo. Pero hay una vuelta de tuerca más. Es una versión futurista a 500 años vista en la que los humanos hemos agotado los recursos naturales, algo que con la actual sobrepoblación y el consumo acelerado ya está empezando a suceder. Y ahí llega la clave, una especie superior domina a la humanidad dentro de esos 3 anillos. Ellos están en la cúspide simulando la figura del rey. Son "La sangre pura" y viven en el anillo "Ciudad Capital".

Los humanos están en la parte baja de ese sistema social y representan el estamento esclavizado por el rey. En ese mundo distópico se vive en "La Reserva", haciendo referencia con ese nombre, desveló, a las reservas nativos de indios de Norte América. Con estas similitudes la autora pretende reflejar la dicotomía social de poderoso y súbdito. En su segundo libro, "Ponedle la Corona", continuación de "Echadla a los lobos", pretende explorar a través de la invención del escenario "Saorr" la figura de la república y los fallos de los sistemas democráticos.

Esta ficción que mezcla fantasía y crítica política es la manera que tiene Andrea Serra de conectar con el público juvenil. Ayer explicó otras claves de su éxito: "Presto mucha atención a los detalles del ambiente aunque sean mundos inventados, si no sería como pintar un cuadro sin fondo". En ese trabajo, contó, hay muchas horas invertidas: "Un borrador de unas hojas puede tener tres meses de trabajo detrás ". También habló en favor del género juvenil y sus autores y consideró "un error" pensar que la literatura juvenil "es incapaz de plantear problemas sociales importantes".

Sofía Marqués, gijonesa de 29 años, estaba entre los asistentes al coloquio. Forma parte de la legión de seguidores de Serra. "Me encantan sus novelas precisamente por la ambientación", razonaba, "da tanto detalle que te apetece estar allí".