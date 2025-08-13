TUA registra 4 millones de viajeros más que en 2022

El número de viajeros de los autobuses urbanos de Oviedo creció en más de cuatro millones en solo dos años. La memoria de Transportes Unidos de Asturias (TUA) correspondiente al 2024 refleja que el ejercicio se cerró con un total de 14.849.968 usuarios –una misma persona puede viajar a diario o varias veces al día–, frente a los 10.500.420 que se registraron en el 2022, cuando se terminaron las restricciones impuestas durante la pandemia del covid-19. El crecimiento desde entonces se mantiene estable, aunque ha sido ligeramente menor este año que el anterior. La tendencia al alza es aún mayor si uno se remonta al año 2019, cuando el número de viajeros del TUA fue de 6.866.848. "Las medidas que hemos puesto en marcha para incrementar el uso del transporte público en Oviedo están ofreciendo resultados espectaculares", afirma Nacho Cuesta, segundo teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Movilidad.

El Ayuntamiento también maneja los resultados de los viajeros por mes, unas cifras que reflejan un aumento de 50.000 usuarios entre enero y diciembre, pese a tener un comportamiento marcadamente estacional. Durante el verano hay una clara tendencia a la baja, agosto es el mes con menos usuarios y mayor bajada, que finaliza con un fuerte rebrote en septiembre, el mes con mayor aumento de tráfico respecto al mes anterior (25%). Esto posiciona a octubre como el mes con el máximo absoluto del año: 1.436.874.

El Bono Menor

"Muchos de estos usuarios son jóvenes que se benefician de la gratuidad de los bonos", añade Cuesta. De hecho, el uso del bono menor se dispara: pasa de 372 mil en 2023 a más de 1 millón en 2024, casi tres veces más. El ascenso es del 182%, frente al 29% de los pensionistas, que en el 2023 habían reducido su uso de la línea urbana. Por otra parte, el aumento de viajeros con la tarjeta Conecta (un 24%) contrarresta el decrecimiento del 20% de los viajes sencillos, lo que sugiere un posible traspaso de usuarios del billete sencillo hacia la tarjeta. Actualmente, este título cuenta con 300.000 usuarios activos, según datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), por lo que constituye el eje vertebrador de las políticas de movilidad sostenible promovidas por el Gobierno del Principado. Los parámetros medioambientales relacionados con el transporte urbano se mantienen estables respecto a los ejercicios 2023 y 2022, siendo este último el año que marcó una diferencia significativa en términos ecológicos.

En Oviedo hay 15 líneas diurnas diferentes de autobús urbano, más una línea nocturna conocida como BÚHO. La línea que más viajeros mueve es la que cubre el trayecto entre Julián Clavería y Lugones (línea C) con 4.050.098 usuarios en 2024, un 14% más que el año anterior. La que menos es la línea U, un autobús "micro" que discurre entre Tudela Veguín y San Esteban y el año pasado registró 1.355 viajeros y solo aumentó un 4%. Aunque la población general usa más el autobús, no todas las líneas son igual de demandadas: el mayor crecimiento fue en la línea BÚHO, que solo circula los viernes, sábados y vísperas de festivo, y pasó de 24.274 a 38.407, es decir, un 58% más, recalcando que es un servicio que la ciudadanía demanda. "El aumento exponencial de usuarios, unido a la progresiva incorporación de vehículos no contaminantes en la flota coloca a Oviedo a la cabeza de los municipios de tamaño y población similar, en cuanto a parámetros de fomento del transporte público y por ende de una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente", subraya Nacho Cuesta.

La flota cuenta con 70 autobuses, 30 eléctricos o híbridos, y se espera que todos lo sean para el año 2027, convirtiendo a la ciudad en "la más avanzada de España" en lo referente a movilidad pública sostenible, según Alfredo Canteli.

Solo cinco vehículos no contaminantes se han aumentado en los últimos cuatro años, por lo que si se pretende cumplir las previsiones será necesaria la incorporación de 40 más en dos años. La última gran inversión en este aspecto fue en 2021, que pasó de 7 a 25. Para alimentarlos, ya están instalados treinta y cinco puntos de recarga de doble manguera con sistemas inteligentes y carga ultrarrápida que cargarán los autobuses una sola vez al día.

El precio de los billetes

En el municipio hay un total de 809 paradas y el precio del billete sencillo es de 1,20 euros. Los pensionistas pagan 0,72 euros y los bonos para personas de movilidad reducida, pensionistas y menores permiten viajar de manera gratuita. Quienes usen la tarjeta Conecta pagarán 0,90 euros por viaje, aunque durante el año 2024 esa tarifa se redujo a la mitad para ellos y para los pensionistas a consecuencia del decreto ley establecido para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Aun así, los importes netos en ingresos del servicio ascendieron a 13.599.715 euros, un dinero que no da para cubrir los gastos de este servicio público pero que creció en más de un 5% con respecto al año anterior.