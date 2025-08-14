Más de 70 solicitantes optan a una caseta en el Mercado de San Mateo

De las 73 solicitudes para obtener una caseta en el Mercado de San Mateo solo 46 han conseguido superar los trámites previos, entre ellos una asociación sin ánimo de lucro. En total, el espacio contará con 29 locales, por lo que aún deben descartarse 17 más. El mercado se instalará en la avenida de Italia del campo San Francisco, como en anteriores ediciones. Este año habrá novedades en los puestos; los visitantes podrán disfrutar de una caseta de productos sin gluten, sin lactosa y sin azúcar; y de otra destinada a la promoción de la postulación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte en 2026, diez casetas se concederán por antigüedad y el resto se sortearan, a falta de un periodo de 10 días para subsanar posibles errores en las candidaturas no admitidas a trámite.