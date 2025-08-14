Más de 70 solicitantes optan a una caseta en el Mercado de San Mateo
En una primera fase han sido admitidas 46 peticiones, que finalmente se quedarán en 29
Andrés Fernández
De las 73 solicitudes para obtener una caseta en el Mercado de San Mateo solo 46 han conseguido superar los trámites previos, entre ellos una asociación sin ánimo de lucro. En total, el espacio contará con 29 locales, por lo que aún deben descartarse 17 más. El mercado se instalará en la avenida de Italia del campo San Francisco, como en anteriores ediciones. Este año habrá novedades en los puestos; los visitantes podrán disfrutar de una caseta de productos sin gluten, sin lactosa y sin azúcar; y de otra destinada a la promoción de la postulación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte en 2026, diez casetas se concederán por antigüedad y el resto se sortearan, a falta de un periodo de 10 días para subsanar posibles errores en las candidaturas no admitidas a trámite.
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
- El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor
- Más de nueve horas de intervención en el incendio del parking de la Losa
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro
- El gurú asturiano de la meteorología que nunca falla (al menos, por ahora): recurren a él para grabar series y pelis famosas
- Fallece a los 89 años el químico y exsenador José María Casielles Aguadé
- Oviedo contará con otros 30 pasos de cebra inteligentes: estos son los 10 ya instalados