Adiós a Fernando Rubio, expresidente de la sociedad Constructora Asturiana

El sector de la construcción está de luto. Fernando Rubio Suárez-Pazos falleció ayer a los 81 años en su domicilio después de que su estado de salud se agravase en los últimos años. Fue presidente de Constructora Asturiana, una sociedad familiar que fundó su padre, Fernando Rubio de la Riva, y que dejó huella por toda España. "Abrieron delegaciones por todo el territorio nacional. Era una empresa muy grande con más de un millar de empleados y, entre las muchas obras que realizaron, destaca la construcción del Palacio de los Deportes, el colegio San Ignacio y muchos cuarteles de la guardia civil", recordó ayer su hijo Fernando Rubio horas después de la triste noticia.

La capilla ardiente se instaló en la tarde de ayer en la sala número 14 del tanatorio de Los Arenales, y a las doce del mediodía se celebrará la misa funeral en la iglesia parroquial del Corazón de María. Acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de El Salvador.

Rubio era ovetense de nacimiento y pertenecía a una gran saga familiar formada por el fundador de Seresco y Constructora Asturiana y Margarita Suárez-Pazos de Vereterra, sobrina de Carmen Polo, que fue la encargada de llevar las arras en la boda de esta con Francisco Franco. Ambos tuvieron diez hijos: Margarita, Fernando, Marta, María, Cristina, José Vicente, Isabel, Claudio, Estrella y Luis Rubio Suárez-Pazos. A todos ellos les dieron una educación rigurosa que Fernando, el fallecido, nunca olvidó, como reflejaba la máxima que siempre repetía: "Nunca un señor se puede sentar mientras estaba una señora de pie", recordaba ayer su hijo.

Su formación académica fue en varios internados y en los jesuitas de Valladolid, en donde más tiempo pasó. Por motivos laborales, vivió muchos años en Madrid y formó una familia con Adela Hernández-Sampelayo López. Fruto de este matrimonio nacieron cinco hijos (Alejandra, Fernando, Carlos, Diego y Gonzalo) que les dieron ocho nietos (Adela, Fernando, Bosco, Miguel, Carlos, Macarena, Gonzalo y Lupe). Eran la alegría de sus ojos.

En el plano social, Rubio Suárez-Pazos tenía entre sus amistades a muchos militares. "Siempre que venía un nuevo coronel, lo recibía y acompañaba". Una calurosa bienvenida que le hizo merecedor de la distinción de cabo honorario del Regimiento de Infantería Aerotransportable Príncipe número 3 en 1990 y que al fallecido le llenaba de orgullo. También fue socio del Real Club de Tenis, del club de La Barganiza y era un apasionado del mus y disfrutaba como un niño de las partidas con sus amigos.