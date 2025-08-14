Arranca la primera edición de los premios "Arniu"
C. DEL COUZ
Hasta setenta quesos del norte peninsular competirán hoy a las 13 horas en la primera edición de los premios "Arniu", un concurso organizado por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba y el Instituto Gastronómico Asturiano. La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Centro Social La Caballería de Soto de Ribera en el marco del Arniu Cheese Fest y se ocupará de galardonar a los mejores quesos tradicionales del Cantábrico. Participarán productos de cinco provincias al norte de España: Asturias, Galicia, León, Cantabria y País Vasco. A partir del sábado, tendrá lugar el Arniu Cheese Fest, que ofrecerá todo tipo de actividades al público, desde catas, maridajes e incluso exposiciones de productos locales. El festival estará amenizado por música en directo y su acceso es totalmente gratuito.
