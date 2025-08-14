Las catas en el mosaico del paseo de Los Álamos de Oviedo ya tienen fecha de comienzo

Que el paseo de los Álamos vuelva a relucir costará, aproximadamente, 5 millones de euros y conllevará un plazo de ejecución de unos dos años. Esas fueron las estimaciones que bajaron los arquitectos ovetenses Leopoldo Escobedo y Ana Isabel Piquero para rehabilitar la obra de Antonio Suárez, inaugurada en 1966, a lo largo del proyecto de rehabilitación integral, que ya obtuvo el permiso de la Consejería de Cultura. La cuantía supone un importante desembolso y el Ayuntamiento quiere estudiar otras alternativas antes de afrontar esta demandada obra que restituirá las teselas perdidas y solucionará todos los problemas que presentan manteniendo los valores patrimoniales, culturales, materiales y artísticos del conjunto. Ese nuevo camino es el que se iniciará dentro de dos semanas.

La concejalía de Infraestructuras apuesta por una rehabilitación "in situ", sin necesidad de levantar todo el pavimento, tal y como recoge el proyecto primigenio. Pero antes de actuar así es necesario analizar bien cada uno de los componentes y el Ayuntamiento ha cerrado una asistencia técnica con la empresa llanerense GEA Asesoría Geológica para realizar un estudio petrológico con realización de catas arqueológicas en el mosaico. "Los trabajos se realizarán la segunda semana de agosto", subraya el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, quien ya ha visitado con los técnicos el paseo para concretar dónde se realizarán las labores.

En concreto, los trabajos consistirán en una secuencia estratigráfica de la solera así como un análisis de la naturaleza, espesor y grado de compactación de las diferentes capas de morteros o rellenos. Datos que permitirán decidir sobre el tipo de consolidación e intervención más adecuadas. "Con los resultados concretaremos la manera más conveniente de actuar tanto desde el punto de vista técnico como económico", añadió Cuesta.

El objetivo es dar con la fórmula para devolver el brillo a una de las joyas del Campo de San Francisco y uno de los elementos más queridos del patrimonio urbano y artístico de Oviedo. Los estudios de Escobedo y Piquero desvelaron que los daños que sufre la obra de Antonio Suárez se dividen en dos tramos diferenciados. Los dos tercios de los alrededor de 3.700 metros de superficie del mosaico no afectados por el parking de la Escandalera presentan hundimientos de la solera de mortero; mientras que el otro tercio restante de la obra, el que está sobre el forjado del aparcamiento, tiene otro tipo de daños causados por la ausencia de juntas entre los cuadrantes del mosaico y sus bordes de caliza.

La gran plaza de Oviedo

El paseo de los Álamos formará parte de la gran plaza de Oviedo, esa que el alcalde, Alfredo Canteli, quiere hacer uniendo la Escandalera con la calle Uría y el Campo San Francisco. El objetivo es crear un espacio diáfano que dé cabida hasta 16.000 personas y se convertirá en eje central de los conciertos y otros grandes eventos como cada año durante las fiestas de San Mateo y el encendido de las luces de Navidad. Este año, sin ir más lejos, el mismo día del pregón –se adelantará al jueves día 11– actuarán los leoneses "La Última Legión". Para despedir las fiestas, el día 21, jornada grande de las fiestas mateínas, se volverá a cortar al tráfico el extremo de Uría para otro gran concierto gratuito que en este caso traerá al grupo "Asia" celebrando sus 30 años de historia.

Esta fórmula gusta y es exitosa. Es por ello que días señalados se colocará el escenario en el ángulo sur de la plaza para poder abarcar un abanico visual extremadamente amplio que va desde la fachada del Teatro Campoamor hasta buena parte del paseo de los Álamos y la calle Uría y está previsto que se organicen mercadillos y ferias con una capacidad máxima de 126 puestos.

Otra de las novedades futuras en la zona es que el aparcamiento de la Escandalera duplicará sus plantas –de dos a cuatro–. También cambiarán sus accesos. A la altura de la plaza del Carbayón habrá una nueva glorieta y unos metros más allá se construirá la rampa de entrada al aparcamiento y en la calle Argüelles, al inicio, estará la salida. También se establecerá otro acceso rodado al final de Marqués de Santa Cruz. Esta vía y la nueva rotonda harán de límite para el acceso a a la Zona de Bajas Emisiones; sólo podrán avanzar hacia Uría los vehículos no contaminantes.