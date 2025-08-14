La FAVO denuncia que el plan de desbroces sigue paralizado

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO) denunció este miércoles que el Ayuntamiento de Oviedo "ha sido incapaz" de poner en marcha el plan de desbroces en el municipio cuando ya está mediado el mes de agosto y los trabajos deberían haber entrado ya en su segunda fase.

La FAVO incide en que este problema afecta de forma especial a la zona rural del concejo y que la situación es preocupante, "con carreteras y caminos invadidos por la maleza donde caminar o circular por ellos resulta tremendamente peligroso ante la nula visibilidad en gran parte de ellos", denuncia la asociación en un comunicado lanzado ayer.

Los vecinos razonan que además de estos problemas de acceso y visibilidad el retraso en las labores de desbroce ha añadido el riesgo de incendio por las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones en las últimas semanas.

"Hay que tener en cuenta que la vegetación seca actúa como elemento combustible, facilitando la expansión del fuego. Es imperativo realizar limpiezas periódicas, especialmente los meses previos al verano para reducir de manera sustancial el peligro de incendio". "Esta contingencia", añadieron, "supone una amenaza latente para los habitantes de la zona rural del concejo, innecesaria, si los responsables de su gestión en el equipo de gobierno municipal hubieran sido capaces de hacer correctamente las responsabilidades que les fueron asignadas", protestan.

Ante toda esta situación, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo insta al equipo degobierno del Ayuntamiento de Oviedo a la inmediata puesta en marcha del nuevo plan de desbroces municipal.

El Ayuntamiento, por su parte, informó a finales de julio (hace dos semanas) el inicio de estas tareas en las parroquias rurales de Caces, Puerto y Las Caldas, después de haberlo hecho en San Pedro de Naves y La Mortera en atención a peticiones vecinales.

Los trabajos de desbroce de vías rurales, explicaron entonces fuentes municipales, están impulsados por el concejal delegado de Servicios Básicos y Promoción del Medio Rural, Daniel Tarrio, y se están acometiendo en verano con un contrato puente que se prolongará durante dos meses. El Ayuntamiento ha tenido que echar mano de esta fórmula porque todavía no ha finalizado la tramitación administrativa del nuevo contrato de desbroces. Con este nuevo marco, promete el gobierno local, "mejorará sensiblemente el servicio". Tendrá una vigencia de cinco años (tres años prorrogables por otros dos años más) y un presupuesto de 4,2 millones de euros.