El infortunio de una familia asturiana que fue de vacaciones a León y acabó huyendo de las llamas y durmiendo en un polideportivo : "No lo quisiera volver a vivir"

Lo que iban a ser unas tranquilas vacaciones en familia para celebrar un cumpleaños muy especial terminó convertido en una auténtica pesadilla. Valentina, una vecina de Oviedo que este lunes soplará nada menos que 90 velas, había viajado a un pequeño pueblo de León para pasar unos días de descanso. Sin embargo, una llamada urgente de la Guardia Civil cambió todos sus planes: el fuego avanzaba rápidamente y había que evacuar de inmediato. Así lo relató ella misma en el programa de Antena 3 "Espejo Público".

"No lo quisiera volver a vivir”, confiesa todavía emocionada. En cuestión de minutos, tuvo que subir al coche con sus hijos y abandonar la localidad. El trayecto fue digno de una película: atravesaron zonas rodeadas de llamas y ramas que caían sobre el vehículo. La tensión fue tal que su hija sufrió un ataque de ansiedad y taquicardia, "Mi pensamiento era: si le va a pasar algo, que me pase a mí, no a ella", afirma entre lágrimas Valentina. “La pasamos muy mal”, recuerda, con la voz entrecortada.

La octogenaria y su familia pasaron la noche junto a otros 60 vecinos en el polideportivo municipal de La Bañeza. Aunque no han podido volver para saber en qué estado se encuentra su casa de vacaciones, asegura que se siente profundamente agradecida por la ayuda recibida: “Pasan cada rato por si queremos algo, de noche nos vigilan, si no estamos tapados, nos tapan. Nunca había vivido yo una cosa igual. Les doy las gracias”.

Eso sí, reconoce que descansar en esas condiciones es complicado, sobre todo para los mayores: “Aquí dormir nada… Y más los que tenemos problemas de huesos, como yo. Es tan estrecho que no puedes moverte”.

A pesar de la angustia vivida, Valentina mantiene el buen ánimo y sueña con poder volver a su hogar, darse un buen baño y celebrar su cumpleaños rodeada de los suyos.