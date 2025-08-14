Oviedo celebrará la Noche Blanca durante diez horas el 4 de octubre
La programación hasta finales de año incluye la Semana Profesional del Arte, Vetusta Jazz, Radar y el Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara
El stand de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), dedicado esta edición a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 acogió, ayer, la presentación de la programación de la Fundación Municipal de Cultura para este último cuatrimestre. Al acto asistió el Alcalde en funciones, Mario Arias, que estuvo acompañado de José Castellano, director artístico y coordinador de la Noche Blanca, que se celebrará el 4 de octubre; Marta Fermín, directora de la Semana Profesional del Arte de Oviedo, que se celebrará a finales de octubre; Gonzalo García-Conde director del ciclo Vetusta Jazz ; Pablo de María, director de Radar y de la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO) y, por videoconferencia, Cristina Gestido, directora del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO).
El primer teniente de alcalde destacó que Oviedo "no sólo ofrece cultura, sino que construye puentes entre Europa y también hacia el futuro". Por su parte, Castellano que año la Noche Blanca se celebrará durante más 10 horas ininterrumpidas el 4 de octubre. "Estamos trabajando con muchos artistas, tanto europeos como americanos, que están conformando una programación en la que alternamos de alguna manera el artístico, pero también lo lúdico, lo educativo y esa visión europea".
