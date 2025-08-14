Oviedo se viste de gala japonesa con una exposición de kimonos de gran belleza
El divulgador de arte nipón Takaharu Hashimoto inaugura mañana en "2 Ajolotes" una muestra que incluye pósteres de cine, anime y manga
T. P.
La galería "2 Ajolotes" de Oviedo inaugura mañana una exposición de intensas resonancias japonesas compuesta por kimonos y carteles y pósteres originales de clásicos del cine procedentes de la colección privada de Takaharu Hashimoto, "Taka", gran divulgador del arte japonés en Oviedo desde hace años. Llaman la atención dos kimonos-furisode de lujo que visten las jóvenes en la ceremonia de mayoría de edad, y también como vestido de novia en la boda.
Muy diferentes: uno multicolor denso muy vivo y otro de color plateado y parcialmente bordado siempre con diseño de grulla, ambos elaborados con seda pura procedente de Nishi-jin, Kioto, antigua capital de Japón. Cada uno pesa 7 kilos.
Además, explica "Taka", se exponen "pósteres de cine, anime y manga, "muy útiles como medios prácticos para conocer una parte de la cultura popular de Japón. No hay gente que no conozca los animes de Heidi, Marco, ‘Viaje de Chihiro’, ‘Mi vecino Totoro’ o ‘Mononoke’".
Por otra parte, destaca, "no se puede ignorarla importancia de los mangas publicados por Tezuka Osamu, ‘Dios del Manga’. También hay muchos posters para los adictos al videjojuego como Doraemon, Pokémon, Dragon Ball, One Piece...".
Por último hay pósteres de cine tradicionales con temas históricos de samurai, ninja-espía, yakuza... "Destacan las obras de Akira Kurosawa, en especial del clásico ‘Barbarroja’, estrenada en 1965. Los kimonos y carteles proceden de mi colección, no son reimpresiones hechas en otros países".
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
- El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor
- Más de nueve horas de intervención en el incendio del parking de la Losa
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro
- El gurú asturiano de la meteorología que nunca falla (al menos, por ahora): recurren a él para grabar series y pelis famosas
- Fallece a los 89 años el químico y exsenador José María Casielles Aguadé
- Oviedo contará con otros 30 pasos de cebra inteligentes: estos son los 10 ya instalados