Oviedo se viste de gala japonesa con una exposición de kimonos de gran belleza

La galería "2 Ajolotes" de Oviedo inaugura mañana una exposición de intensas resonancias japonesas compuesta por kimonos y carteles y pósteres originales de clásicos del cine procedentes de la colección privada de Takaharu Hashimoto, "Taka", gran divulgador del arte japonés en Oviedo desde hace años. Llaman la atención dos kimonos-furisode de lujo que visten las jóvenes en la ceremonia de mayoría de edad, y también como vestido de novia en la boda.

Muy diferentes: uno multicolor denso muy vivo y otro de color plateado y parcialmente bordado siempre con diseño de grulla, ambos elaborados con seda pura procedente de Nishi-jin, Kioto, antigua capital de Japón. Cada uno pesa 7 kilos.

Uno de los kimonos. / T. H.

Además, explica "Taka", se exponen "pósteres de cine, anime y manga, "muy útiles como medios prácticos para conocer una parte de la cultura popular de Japón. No hay gente que no conozca los animes de Heidi, Marco, ‘Viaje de Chihiro’, ‘Mi vecino Totoro’ o ‘Mononoke’".

Por otra parte, destaca, "no se puede ignorarla importancia de los mangas publicados por Tezuka Osamu, ‘Dios del Manga’. También hay muchos posters para los adictos al videjojuego como Doraemon, Pokémon, Dragon Ball, One Piece...".

Otro de los kimonos. / T. H.

Por último hay pósteres de cine tradicionales con temas históricos de samurai, ninja-espía, yakuza... "Destacan las obras de Akira Kurosawa, en especial del clásico ‘Barbarroja’, estrenada en 1965. Los kimonos y carteles proceden de mi colección, no son reimpresiones hechas en otros países".