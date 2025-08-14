El PSOE propone adquirir la Sindical de Olloniego

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha puesto sobre la mesa una proposición dirigida al equipo de gobierno municipal para que se adquiera el Edificio Sindical de Olloniego, actualmente en manos del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de destinarlo a usos comunitarios que respondan a las demandas históricas de la localidad. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, recordó que desde hace casi dos décadas, la recuperación de este edificio "es una de las principales reivindicaciones vecinales".

El inmueble, que durante años albergó distintos servicios para la comunidad ovetense, cuenta con una tasación oficial de 119.521 €, cantidad que el Grupo Municipal Socialista considera razonable para un edificio de estas características. "Se trata de un inmueble con un gran potencial", explica Llaneza, señalando que podría acoger una biblioteca, actividades en su salón de actos e incluso un uso compartido con el consultorio médico local. La antigua sede sindical, construida en 1967 en la avenida Príncipe de Asturias, tiene una superficie de 654 metros cuadrados, distribuidos en un bajo y dos plantas. Su ubicación estratégica y su amplitud, sostienen los socialistas, lo convierten en un recurso idóneo para revitalizar la vida social y cultural del barrio. "Es una gran oportunidad para dotar a Olloniego de equipamientos que mejoren la vida de sus vecinas y vecinos.", subrayó Fernández Llaneza. La proposición será debatida en los próximos días en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación del Ayuntamiento de Oviedo, en un contexto en el que las asociaciones vecinales insisten en no dejar perder este inmueble histórico.